«الرماية» يكثف استعداداته لبطولة سمو ولي العهد

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ذكر رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي ان النادي يكثف استعداداته لانطلاق الموسم المحلي الجديد (2020/2021) والتي سيدشنها بإقامة بطولة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد السنوية الكبرى للرماية المقررة في الثامن من أكتوبر المقبل وتستمر ثلاثة أيام.وأضاف العتيبي في تصريح صحفي امس ان البطولة ستشهد مشاركة واسعة من رماة وراميات الكويت وتتضمن اقامة مسابقات السكيت والتراب والمسدس وبندقية ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار والمسدس والبندقية لمسافة 50 مترا اضافة لمسابقة القوس والسهم الاولمبي.وأوضح ان النادي سيتخذ كل الاجراءات والاحترازات الصحية المعتمدة لجميع المشاركين من رماة واداريين وحكام للمحافظة على صحة الجميع كما انه لن يسمح للجمهور بالحضور اذ سيقتصر الحضور على اللاعبين المعتمدين من اللجنة الفنية والحاصلين على شهادة خلو من مرض «كورونا» من الجهات الصحية المعتمدة في البلاد.وأكد أن اللجنة المنظمة للبطولة ستجهز مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي التي سيحتضن البطولة بكل أدوات التعقيم كما ان النادي قرر إعفاء جميع الرماة والراميات المشاركين في هذه البطولة الغالية من رسوم الاشتراك بالبطولة والتدريب، مبينا ان جوائز البطولة هذا العام ستكون مميزة وقيمة مما سيزيد من قوة المنافسات.ولفت العتيبي الى أن مجلس إدارة النادي اعتمد جدول مسابقات الموسم المحلي الجديد (2020/2021) والذي سيتضمن تنظيم العديد من البطولات التي تحمل أسماء شخصيات ورموز كبيرة في الكويت داعمة لرياضة الرماية الكويتية.وأضاف ان هذه البطولة لها مكانة خاصة لدى اسرة الرماية الكويتية اذ يفتتح بها الموسم الرياضي للنادي في كل عام مشيرا الى ان جميع الرماة والراميات لديهم شغف كبير للفوز بها باعتبارها ثاني اهم بطولة للنادي بعد بطولة سمو الامير الكبرى.وقدم خالص الشكر والتقدير لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد راعي البطولة على دعمه وتشجيعه المتواصل لأبنائه الرياضيين مؤكدا ان هذه الرعاية السامية تشكل دافعا قويا لتطوير رياضة الرماية الكويتية وتحقيق انجازات كبيرة على المستوى الدولي.