الأزرق يواجه العربي والكويت والسالمية

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تغيرت خطة إعداد الأزرق بعد إلغاء معسكر الإمارات بسبب رفض وزارة الصحة استثناء اللاعبين من فترة العزل الصحي بعد العودة من الإمارات، وتتضمن الخطة البديلة استمرار التدريبات مع خوض مباريات ودية مع اندية العربي والكويت والسالمية خلال الفترة المقبلة. ويلعب المنتخب مع العربي بطل كأس الأمير بعد غد الخميس، ثم يواجه الكويت حامل لقب الدوري يوم 6 أكتوبر المقبل، على أن يلاقي السالمية في ختام المعسكر الذي يستمر حتى يوم 12 من الشهر ذاته.

وكان من المقرر أن يقيم الأزرق معسكراً في الإمارات خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل ويخوض خلاله مباراتين أمام المنتخب الإماراتي يوم 8 من الشهر ذاته والمنتخب السوري يوم 12 منه، لكن السلطات الصحية رفضت استثناء اللاعبين من الخضوع لفترة العزل الصحي بعد العودة من المعسكر، الأمر الذي يعني غياب اللاعبين عن أنديتهم في مباريات دوري الدمج الذي ينطلق يوم 15 أكتوبر.

وكانت تدريبات الأزرق انطلقت أول من أمس على ملعب عبدالرحمن البكر في مقر الاتحاد بحضور رئيس اللجنة الفنية خالد الشمري ونائبه أحمد عجب والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخب. وشهدت التدريبات تطبيق جملة من الاحترازات والتدابير الوقائية، وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الجهات الصحية. ومن المنتظر أن يمنح الجهاز الفني بقيادة ثامر عناد الفرصة خلال المباريات الودية لجميع اللاعبين المختارين في القائمة التي ضمت 30 لاعبا معظمهم من الشباب، وذلك ضمن خطة الاتحاد لبناء فريق للمستقبل مع الاعتماد على بعض لاعبي الخبرة مثل بدر المطوع وأحمد الظفيري وحمد الحربي وسليمان عبدالغفور ويوسف ناصر وفهد حمود وفهد الهاجري. ويستعد الأزرق للجولات الثلاث المتبقية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022، وكأس آسيا في الصين 2023، حيث سيلعب أمام أستراليا والأردن وتايوان في المجموعة الثانية التي تتصدرها أستراليا برصيد 12 نقطة، ويحتل الأزرق المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الأردني، فيما تأتي نيبال في رابعة برصيد 3 نقاط، وتتذيل تايوان الترتيب دون رصيد من النقاط.

