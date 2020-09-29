بنيان أعلن استقالته.. ورشّح نهير وفاضل

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أعلن مدير عام الفريق الأول لكرة القدم في نادي القادسية ناصر بنيان عن استقالته من منصبه مع الجهاز الإداري للأصفر.

وأرجع بنيان سبب استقالته إلى ارتباطه الوظيفي في وزارة التربية، موضحاً: «أجد نفسي مضطراً للاستقالة من منصبي لأنني لا أجد الوقت الكافي كون عملي في وزارة التربية يأخذ كل وقتي في ظل الظروف الحالية والتحويل إلى التعليم الإلكتروني».

وأضاف بنيان في تصريح لبرنامج «بين الشوطين» أنه تقدم باستقالته قبل أسبوعين لكن مجلس الإدارة طلب منه التأني والمراجعة، مشيراً إلى أنه استقر على الاستقالة وترك المهمة لأحد أبناء النادي.

وأفاد بنيان أن نائبه خلف السلامة سيترك هو الآخر منصبه مع نهاية الموسم الحالي، مؤكداً: «خلف اتفق مع الإدارة منذ بداية الموسم على أن يعمل لمدة موسم واحد فقط مهما كانت النتائج».

ورشح بنيان نجمي الأصفر السابقين نهير الشمري وحسين فاضل للعمل في الجهاز الإداري للفريق، وقال: «رشحت اسمي نهير وفاضل لأني أرى أنهما مناسبين للعمل الإداري في النادي، ويظل الأمر مرهوناً برأي مجلس الإدارة».

وأشار إلى أن جماهير الأصفر معذورة في غضبها على الفريق لأن خروج القادسية من الموسم دون أي لقب أمر لا يمكن قبوله.

وخرج الأصفر خالي الوفاض في الموسم المنقضي بعد أن احتل المركز الثاني في الدوري خلف الكويت صاحب اللقب، كما ودع كأس ولي العهد من الدور التمهيدي على يد العربي بركلات الترجيح، وبالمثل خرج من الدور ربع النهائي لكأس الأمير أمام كاظمة.

