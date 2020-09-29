loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الأولمبي» هزم اليرموك ودياً

حميد الشمري
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

تغلب المنتخب الأولمبي على اليرموك بنتيجة 3-2 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد عبدالله الخليفة. سجل للأولمبي طلال القيسي (هدفين) ويوسف الرشيدي، فيما سجل لليرموك منصور البلوشي وعذبي شهاب. ومن المنتظر أن يلعب الأزرق الأولمبي غداً برقان في مباراة ودية رابعة بعد أن تعادل مع السالمية 1-1 ومع الفحيحيل بالنتيجة ذاتها في المرحلة الأولى من خطة الإعداد. وبدأ الأولمبي السبت الماضي المرحلة الثانية من الإعداد بقيادة المدربين المساعدين محمد العزب وطارق الخليفي، في انتظار وصول المدرب الإسباني أندريس كاراسكو.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة