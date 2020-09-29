«الأولمبي» هزم اليرموك ودياً

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تغلب المنتخب الأولمبي على اليرموك بنتيجة 3-2 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد عبدالله الخليفة. سجل للأولمبي طلال القيسي (هدفين) ويوسف الرشيدي، فيما سجل لليرموك منصور البلوشي وعذبي شهاب. ومن المنتظر أن يلعب الأزرق الأولمبي غداً برقان في مباراة ودية رابعة بعد أن تعادل مع السالمية 1-1 ومع الفحيحيل بالنتيجة ذاتها في المرحلة الأولى من خطة الإعداد. وبدأ الأولمبي السبت الماضي المرحلة الثانية من الإعداد بقيادة المدربين المساعدين محمد العزب وطارق الخليفي، في انتظار وصول المدرب الإسباني أندريس كاراسكو.

