جراحة ناجحة لصالح يوسف

محلية

أجرى لاعب كرة السلة في القادسية والمنتخب الوطني صالح يوسف عملية جراحية في «الانكل» أول من أمس في احد مستشفيات العاصمة الاماراتية أبوظبي تكللت بالنجاح. وسيخضع يوسف إلى برنامج تأهيلي مكثف قبل عودته إلى الملاعب من جديد. وكان اللاعب المميز تعرض للإصابة خلال مشاركته مع «أزرق السلة» في البطولة الخليجية التي اقيمت في الكويت نوفمبر الماضي، وخضع بعدها إلى برنامج تقوية وشارك مع الأصفر في بطولة الدوري الأمر الذي تسبب في عودة الاصابة. ويعتبر يوسف من أبرز اللاعبين المحليين وهو سيشكل اضافة مهمة للقادسية والمنتخب في حال عودته قبل الموسم الجديد الذي ينطلق في نوفمبر المقبل.

