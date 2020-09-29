تأجيل «الطائرة النسائية» إلى نوفمبر

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أكدت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الكرة الطائرة خيرية مبارك تأجيل البطولة التنشيطية النسائية التي كانت مقررة شهر أكتوبر المقبل إلى نوفمبر وذلك من أجل افساح المجال للفرق من أجل مزيد من الاستعداد والجهوزية لتقديم أفضل المستويات.

وقالت خيرية ان اللجنة اعدت جدولا زمنيا من أجل زيارة عدد من الأندية الرياضية لحث مجالس إداراتها للاهتمام بالرياضة النسائية وتشكيل فرق نسائية للكرة الطائرة.

وأفادت أن «رئيسة ومقررة اللجنة فاطمة الصراف زارتا مقر نادي الساحل وكان في استقبالهما امين السر عبداللطيف العنزي الذي أكد أن الساحل سيشكل فريقا من اللاعبات الصغار (فئة البراعم) تتراوح أعمارهن ما بين عشر إلى اربع عشر سنة».

واشار العنزي الى أهمية إقامة الأنشطة النسائية في مختلف الرياضيات وان لعبة الكرة الطائرة هي من الألعاب المناسبة للفتيات من مختلف الأعمار السنية.

كما زارت الصراف النادي العربي لنفس الهدف واستقبلها نائب رئيس اللجنة الرياضية بالنادي حسين اليتيم حيث تمت مناقشة نفس الموضوع وهو الاهتمام بالنشاط الرياضي النسائي ووعد اليتيم بنقل وجهة نظر رئيسة ومقررة اللجنة النسائية إلى رئيس ومجلس إدارة النادي.

