كلام في المرمى الفار يحتاج إلى Var

محلية

نعم نحتاج الى التقنية الالكترونية لتحديد مدى صحة أي فرضية رياضية تحدث في الملعب لكي يتم أخذ القرار السليم ... ولكن ما نشاهده هذه الأيام من قرارات يتم فيها الاسترشاد بالفار وتؤخذ قرارات خطأ وغير صائبة تؤثر على نتيجة او سير المباريات خصوصا في الدوريات الاوروبية (الإنكليزية والاسبانية ). فأسلوب اتخاذ القرارات بالرجوع للفار من قبل حكم المباراة او من قبل حكام غرف الفار أيضا سبب لغطاً كبيراً في مدى صحة أي منهما... فالأخطاء والتقديرات التحكيمية بدأت تضعف عن أسلوب اخذ القرارات السابقة حيث كان القرار بيد الحكم فقط وهو الذي يأخذ القرار وقد يحتاج لتأكيد قراره باستشارة حكم خط التماس... اعتقد هذا افضل بكثير مما يحدث هذه الأيام باستخدام هذه التقنية التي أصبحت بعبع المدربين منذ بداية المباراة إلى نهايتها. ففي بعض الأحيان تشك في قرار الحكم بالملعب وفي وضع اخر تشك فيمن هو جالس داخل غرفة الفار....؟ لذلك الظاهر اننا نحتاج إلى فار جديد يراقب Var المباراة الحالي أي لجنة استئناف للقرار النهائي، ولكن كم من الوقت سنحتاجه إلى تأكيد قرار الحكم من الفار؟؟؟ فالوقوف المستمر للعب إلى التأكد من قرار الفار اوجد راحة سلبية طويلة لدى اللاعبين و ادى إلى هبوط في مستوى المباراة (فنيا وتكتيكيا)... فعلى الفيفا مراقبة الحالات التي تؤخذ فيها القرارات في بعض المباريات والتي تكون فيها شكوك في مدى صحتها... ويجب إعادة تقييم هذه التقنية ومدى دقتها في تصوير اللعبة من زوايا فنية متعددة حتى لا يأتي يوم نجد ان الفار لا يعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي في غرفة التحكم.... ؟ (اعتقد مفهوم) فهل قرارات الفار بطريقة خطأ يمكن ان تكون: متعمدة او غير متعمد؟ .... والله من وراء القصد.

