السنوسي والصالح سينضمان لمنتخبي بلديهما

دوليه

استدعى منتخبا ليبيا وسورية محترفي النادي العربي السنوسي الهادي وأحمد الصالح على الترتيب، لتمثيل بلادهما في المباريات الودية التي ستقام في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وسينضم السنوسي الهادي لمعسكر منتخب ليبيا المقرر اقامته في تونس، ويتخلله مباراتان وديتان مع منتخبي توغو وجزر القمر، وذلك في اطار الاستعدادات لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية التصفيات الافريقية.

وأما السوري احمد الصالح فسيلتحق بمعسكر منتخب بلاده في الامارات الذي سيكون في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر القادم. استعداد للاستحقاقات القادمة. وكان من المفترض ان يتواجه فيه منتخب سورية مع الأزرق قبل اعتذار الأخير.

