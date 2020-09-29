نصائح للوقاية من الفيروسات

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أوضح البروفيسور الروسي فلاديمير زايتسيف، اختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، كيفية تجنب الفيروسات والوقاية من المرض قبل الإصابة به، وقال «عندما يبدأ موسم انتشار أوبئة الأمراض الفيروسية، لا يكون الجميع مستعدا للاعتماد على التطعيم ضد هذه الفيروسات فقط، بل يسعى الكثيرون إلى تعزيز مناعة أجسامهم بوسائل أخرى حتى يتجنبوا المرض. لذلك ينصح بما يلي: أولا، يجب عدم حرمان الجسم من السوائل، بل على العكس يفضل شرب المزيد. ويمكن تدمير الفيروسات بفعالية عند تناول المزيد من السوائل. ثانيا، يجب توفير الكمية اللازمة من فيتامين ? للجسم. هذا الفيتامين موجود بكثرة في الحمضيات والكيوي والملفوف المخلل. ويمكن إضافة الليمون أو الغريب فروت إلى الشاي وعندها تكون الفائدة مضاعفة. وهناك وصفة تجمع بين النصيحتين، «تضاف نصف ليمونة إلى إبريق من الماء، ويتم شرب السائل بجرعات صغيرة بين وجبات الطعام الرئيسية ويجب إضافة الخضروات إلى النظام الغذائي. لأن الخضروات تزود الجسم بالفيتامينات وتحسن عمل الجهاز الهضمي».