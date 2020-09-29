هاري وميغان يشاركان في مسلسل واقعي

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يشارك الأمير البريطاني هنري تشارلز ألبرت ديفيد، والمعروف باسم الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل في مسلسل واقعي يسجل كل لحظة في تفاصيل حياتهما ويستمر مدة ثلاثة أشهر. وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل اتفقا على المشاركة في مسلسل واقعي على منصة «نتفليكس». ونوهت الصحيفة إلى أن الكاميرات ستتبع الأمير وزوجته لمدة ثلاثة أشهر، ما سيتيح للناس فرصة متابعة كل تفاصيل حياة الزوجين وإعطائهم لمحة عنها، بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن جميع الأعمال الخيرية التي يقومان بها. وأشارت الصحيفة إلى أن هاري وميغان قد وقعا صفقة مع شركة «نتفليكس»، في مطلع الشهر الحالي بقيمة 112 مليون جنيه استرليني (150 مليون دولار أميركي)، بهدف إنتاج برامج ومسلسلات وأفلام وثائقية يشارك فيها الزوجان مع بعض برامج الأطفال أيضا.