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الفنان المصري هاني رمزي مرشحاً نيابياً


كشفت مصادر صحافية، أمس، عن ترشح الفنان المصري، هاني رمزي، في انتخابات مجلس النواب المصري.
وشاركت صحيفة «الشروق» الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات المجلس بنظام القوائم، التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عنها أمس، والتي أظهرت خوض هاني رمزي الانتخابات المقبلة كاحتياطي لشقيقه المحامي، إيهاب رمزي.
ويخوض شقيق هاني رمزي الانتخابات ضمن كوتة الأقباط بقائمة «من أجل مصر» في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وكان آخر أعمال هاني رمزي الفنية فيلم «قسطي بيوجعني» قبل عامين، بينما كان من المقرر أن يقدم في العام الحالي برنامج مقالب لشهر رمضان، ولكن تقرر إلغاءه بسبب فيروس «كورونا» المستجد.


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