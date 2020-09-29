ثلث البريطانيين يمتنعون عن زيارة الطبيب خوفاً من «كورونا»

الاخيرة

أدى فيروس كورونا المستجد إلى تقاعس البريطانيين عن الذهاب لاستشارة الطبيب، وفقا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة «ديلي ميل».

وكشف الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من ألف شخص أن ثلث المرضى تجنبوا الذهاب إلى الطبيب في الأشهر الـ 6 الماضية، رغم احتياجهم للمساعدة الطبية.

قال ما يقرب من 40 في المئة، إنهم سيؤجلون محاولة الحصول على استشارة الطبيب بسبب مخاوف تتعلق بعدوى فيروس كورونا.

كذلك، تظهر نتائج الاستطلاع أن ما يقرب من ثلثي المحتاجين لاستشارة الطبيب العام منذ 1 أبريل لم يتمكنوا من الحصول على موعد، لكنهم تلقوا عروضا للاستشارات الطبية عن بعد.

وقال 6 من كل 10 أشخاص، إنهم «قلقون» بشأن الوصول إلى العمليات الجراحية هذا الشتاء، في حالة مرضهم أو مرض أحد من أفراد أسرهم.

وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية المرضى في المملكة المتحدة راشيل باور: «من الواضح أن العلاقة بين الأطباء والمرضى عانت من تمزق عميق، حيث لا يزال من السهل العثور على مرضى يكافحون لرؤية طبيبهم العام».

