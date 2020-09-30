أول النهار

فقدت الكويت، والأمتان العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء، المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي نعاه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، قلباً نابضاً للخليج، ونعاه القادة العرب أميراً لوحدة الصف، وودعه العالم رمزاً استثنائياً للحكمة والكرم، ورسول سلام وصانع جسور.

ونعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والاسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الذي انتقل إلى جوار ربه امس.

ونادى مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة ، لافتا الى ما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة وعفة وإخلاص وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه التقى مساء امس بمعية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد ، واضاف «استمعنا خلال اللقاء لتوجيهات سمو الأمير السامية وتقرر دعوة مجلس الامة لعقد جلسة خاصة اليوم الاربعاء في تمام الساعة 11 صباحا، يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقا لنص المادة (60) من الدستور».

وكان مجلس الوزراء أصدر بيانا عقب اجتماعه الاستثنائي مساء امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اعلن من خلاله الحداد الرسمي في البلاد لمدة 40 يوما مع إغلاق الدوائر الرسمية ثلاثة أيام اعتبارا من امس الثلاثاء وذلك إثر رحيل المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في البيان: «إن مجلس الوزراء ينادي بولي العهد حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه ويلهمه النجاح والتوفيق بما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة وعفة وإخلاص وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها ليكون لنا جميعا خير خلف لخير سلف انه سبحانه سميع مجيب».

واضاف: «بقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره مؤمنة بأمر الله تعالى ينعى مجلس الوزراء إلى الشعب الكويتي الكريم وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدنا البار راعي مسيرتنا وقائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة الأميركية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر امس الثلاثاء بتوقيت دولة الكويت بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات سطر خلالها صفحات مضيئة من التضحية والالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية ودعم قضايا العدل والسلام وكرامة الإنسان أينما كان».

