وطن النهار

عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا استثنائيا في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعقب الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قائلاً: «الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» صدق الله العظيم بقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره مؤمنة بأمر الله تعالى ينعى مجلس الوزراء إلى الشعب الكويتي الكريم وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدنا البار راعي مسيرتنا وقائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة الأميركية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس بتوقيت الكويت بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات سطر خلالها صفحات مضيئة من التضحية والالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية ودعم قضايا العدل والسلام وكرامة الإنسان أينما كان.

وبوفاته رحمه الله فقدت الكويت والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء علما استثنائيا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات لا تنسى في خدمة قضايا بلاده والعروبة والإسلام ونصرة الإنسان

وقد أسس صباح الأحمد مدرسة جديدة ونهجا مستحدثا في مفاهيم العمل السياسي والدبلوماسي التي تقودها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ.

نرفع أكف الضراعة والدعاء إلى المولى القدير أن يجزي سموه بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.

