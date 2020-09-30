وطن النهار

بعدما اكمل رسالته وأدى امانته وقاد سفينة الكويت وسط بحار مشتعلة من التوترات الاقليمية والعالمية استطاع بحنكته ان يجنب بلاده اياها وأن يشق لها طريقا آمنا محفوفا بالسلام والمحبة من العالم رحل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس لتفقد الكويت قائدا فذا قاد مسيرة تنميتها وازدهارها خلال الـ 14 عاما الماضية وخلد اسمها في المحافل الاقليمية والعربية والعالمية.

وعلى وقع انين الكويت على رحيل اميرها وقائد نهضتها تتداعى احزان البيت الخليجي الذي كان سموه رحمه الله حريصا على رأب ما ناله من تصدع وجمع ما اصابه من شتات لتتسع دائرة الحزن الى الوطن العربي قاطبة الذي فقد برحيل صاحب السمو قائدا حكيما كثيرا ما كان حريصا على تعزيز صفوف دوله وتمتين وحدتها واعلاء كلمتها ووأد الخلاف بينها فضلا عن احزان الانسانية كلها التي فقدت بفقدانه اميرها الذي لم يبخل على مصاب سمع به في مختلف ارجاء العالم حتى غدت الكويت في عهده قبلة للمساعدات الانسانية والوقفات النبيلة مع المصابين وذوي الكوارث بغض النظر عن اجناسهم وأعراقهم وأديانهم.

ومنذ ان تولى سموه دفة الحكم في البلاد يوم 29 يناير 2006 حرص على السير على النهج الحكيم الذي سار عليه قادة الكويت طوال العقود الماضية في اداء دور فاعل في مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة ودرء الخلافات بين دولها وتحقيق السلام في مجتمعاتها.

وعلى الصعيد الداخلي قاد سمو الأمير الراحل البلاد نحو التطور والتنمية والازدهار في مرحلة صعبة شهدت فيها المنطقة تحديات كبيرة واهتم ببناء الانسان باعتباره اثمن الموارد التي يملكها الوطن وعماد نهضته وتطوره ورخائه.

وحظي سمو الأمير الراحل حين تولى دفة الحكم باعتباره الحاكم الخامس عشر للكويت بتأييد شعبي ورسمي كبير وتمت مبايعته بالاجماع من اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في ذلك اليوم الميمون من يناير ليصبح اول امير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس الأمة.وكثيرا ما عرف سمو الأمير الراحل بانتهاج سياسة حكيمة حافظ من خلالها على مكانة متميزة للكويت في محطيها الخليجي والعربي والدولي وشهد العالم بأسره نجاحاته الدبلوماسية في نصرة القضايا العادلة للشعوب وحماية الدولة من اي تأثير يهدد كيانها والوصول بها الى بر الأمان في ظل محيط مضطرب بالتهديدات.

واذا كانت البلاد قد عاشت تحت قيادة سموه الحكيمة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية فقد سبقتها عقود من العمل الرسمي لسموه تبوأ خلالها عددا من المناصب التي ساهم عبرها في تعزيز مسيرة بناء الوطن وتوطيد اركانه وترسيخ مكانته.وفقيد الكويت هو الابن الرابع للشيخ احمد الجابر الصباح الذي توسم في نجله الفطنة والذكاء منذ صغر سنه فأدخله المدرسة المباركية ثم اوفده الى بعض الدول للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات التي ساعدته على ممارسة العمل بالشأن العام.

وبدأت مسيرة العطاء لسمو الأمير الراحل في عام 1954 حينما عين عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد اليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية.

وفي عام 1955 تولى سموه منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل فعمل على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل لاسيما في ضوء تدفق الهجرات الخارجية من الدول العربية والأجنبية للعمل في الكويت واستحداث مراكز التدريب الفني والمهني للشباب ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع الجمعيات النسائية والاهتمام بالرياضة وانشاء الأندية الرياضية.

وأولى فقيد الكويت اهتماما بالفنون وعلى رأسها المسرح فأنشأ اول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت عام 1956 وفي عام 1957 اضيفت الى مهام سموه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر اذ عمل على اصدار الجريدة الرسمية للكويت (الكويت اليوم) وتم انشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات ووقتها تم اصدار مجلة (العربي).

وأبدى سمو الأمير الراحل اهتماما كبيرا باحياء التراث العربي واعادة نشر الكتب والمخطوطات القديمة وتشكيل لجنة خاصة لمشروع (كتابة تاريخ الكويت) واصدار قانون المطبوعات والنشر الذي كان له دور مميز في تحقيق الصحافة الكويتية مكانة مرموقة بين مثيلاتها في الدول العربية لما تتصف به من حرية وموضوعية واتزان.

وبعد استقلال الكويت عام 1961 عين سموه عضوا في المجلس التأسيسي الذي عهدت اليه مهمة تشكيل لجنة وضع دستور البلاد ثم عين في اول تشكيل وزاري عام 1962 وزيرا للارشاد والأنباء.وفي 28 يناير 1963 وبعد اجراء اول انتخابات تشريعية لاختيار اعضاء مجلس الأمة عين فقيد الكويت وزيرا للخارجية لتبدأ مسيرة سموه مع العمل السياسي الخارجي والدبلوماسية التي برع فيها فاستحق لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم بعد ان قضى 40 عاما على رأس تلك الوزارة ربانا لسفينتها في اصعب الظروف والمواقف السياسية التي شهدتها البلاد.

ويستذكر الكويتيون بكل فخر الدور الكبير للشيخ صباح الأحمد عندما كان وزيرا للخارجية حين رفع سموه علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيها في 11 مايو 1963.

وتجدر الاشارة الى دور سموه منذ نحو 54 عاما في جمع الأشقاء وسعيه الدؤوب لحل الخلافات عندما شارك في اللقاء الذي نظمته الأحزاب المتنافسة في اليمن مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية هناك والتي استأنفت اجتماعاتها في الكويت في اغسطس 1966.

وعندما تدهورت العلاقة بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وبدأت الصدامات بينهما على الحدود المشتركة قام سموه بزيارة للدولتين في اكتوبر 1972 اثمرت توقيع اتفاقية سلام بينهما.

وقام فقيد الكويت في عام 1980 بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديموقراطية نتج عنها توقيع اتفاقية خاصة باعلان المبادئ ثم وجه سموه الدعوة لوزيري الخارجية في الدولتين لزيارة الكويت عام 1984 حيث اجتمع الطرفان على مائدة الحوار وتوصلا الى اعلان انتهاء الحرب الاعلامية بينهما واحترام حسن الجوار واقامة علاقات دبلوماسية. واختط سمو الأمير الراحل منذ نحو خمسة عقود منهجا واضحا للسياسة الخارجية للكويت استطاع من خلاله ان يتخطى بالكويت مراحل حرجة في تاريخها من خلال انتهاج مبدأ التوازن في التعامل مع القضايا السياسية ومن ابرزها الحرب العراقية الايرانية التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 وما نتج عنها من تداعيات اثرت على امن الكويت واستقرارها داخليا وخارجيا.

وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهدا كبيرا في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم وخصوصا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.وشهدت البلاد نتيجة ذلك استقرارا في سياستها الخارجية وثباتا اتضحت ثماره في الثاني من اغسطس عام 1990 عندما وقف العالم اجمع مناصرا للحق الكويتي في وجه العدوان العراقي والذي اثمر صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي اجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.

ولعل احتضان الكويت اليوم لعشرات الممثليات الدبلوماسية على اراضيها من سفارات وقنصليات ومراكز لمنظمات دولية واقليمية لهو دليل ناصع على نجاح سياسة فقيد الكويت الدبلوماسية وحسن قيادته للسياسة الخارجية الكويتية.

ونظرا الى ما يتمتع به من فطنة وذكاء وقدرة فائقة على تحمل المسؤولية فقد اسندت الى سمو الأمير الراحل مناصب عدة اضافة الى منصب وزير الخارجية اذ عين وزيرا للاعلام بالوكالة في الفترة من 2 فبراير 1971 وحتى 3 فبراير 1975 وفي 16 فبراير 1978 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وفي 4 مارس 1981 تسلم حقيبة الاعلام بالوكالة اضافة الى وزارة الخارجية حتى 9 فبراير 1982.

وفي 3 مارس 1985 عين رحمه الله نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية حتى 18 اكتوبر 1992 عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.وفي 13 يوليو 2003 صدر مرسوم اميري بتعيين فقيد الكويت رئيسا لمجلس الوزراء وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يتم فيها الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء.

ولم يقتصر نجاح سمو الأمير الراحل عند السياسة الخارجية فقط بل استمر هذا العطاء والنجاح عند توليه قيادة دفة السياسة الداخلية للبلاد فقد حرص منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب رئاسة الوزراء على تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تشمل مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي.

ولتعزيز تلك الرؤية وتنفيذها قام سموه بتشجيع القطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر امام الشباب الذين وضعهم سموه في مقدمة اهتماماته ورعايته من خلال دعم المشروعات الصغيرة سعيا الى تحقيق الهدف الأمثل الذي سعى اليه وهو تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري اقليمي لتستعيد الكويت دورها التاريخي كلؤلؤة الخليج.

واستمر فقيد الكويت في مسيرة العطاء رئيسا للحكومة الكويتية حتى يناير عام 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا بالاجماع بتزكية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اميرا للبلاد وفقا للمادة 3 من قانون توارث الامارة الصادر عام 1964.وانطلاقا من هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء ومن مبايعة اسرة آل الصباح عرض الأمر وفقا للدستور على مجلس الأمة الذي عقد جلستين يوم الأحد 29 يناير 2006 خصصت الأولى لمبايعة اعضاء مجلس الأمة لسمو الشيخ صباح الأحمد اميرا للبلاد في حين خصصت الجلسة الثانية لتأدية سموه القسم الدستوري امام المجلس بحضور جميع اعضاء مجلس الوزراء.

ومنذ ذلك اليوم التاريخي بدأت اسطر جديدة تكتب في تاريخ الكويت وفي مسيرة سمو الأمير الراحل في قيادة الكويت اذ استمر في تكريس رؤيته الثاقبة في الاهتمام بالاقتصاد لأنه عصب التنمية والتطور في اي مجتمع.

وشهدت الكويت خلال حكم سموه نهضة تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من المشاريع الضخمة من ابرزها مدينة (صباح الأحمد البحرية) التي تعد اول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملا ما يدل على تشجيع سموه على اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في المساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد.

ونفذت الحكومة الكويتية تحت قيادة سموه ووفقا لتوجيهاته السامية العديد من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية في البلاد مثل مشروع مستشفى جابر وميناء مبارك وجسر جابر ومشروع مصفاة الزور ومبنى المطار الجديد وستاد جابر الرياضي اضافة الى تنفيذ المدن الاسكانية الجديدة ومن ابرزها مدينة المطلاع السكنية العملاقة.

وحرص فقيد الكويت على وحدة الوطن وتماسكه ولحمة ابنائه ورص صفوفهم في ضوء الأخطار والتقلبات التي كانت تعصف بالمنطقة من حين لآخر.

ونال سمو امير البلاد الراحل خلال مسيرته العشرات من الأوسمة والقلادات والأوشحة والشهادات كان آخرها حصوله في 18 سبتمبر من العام الحالي على (وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد اعلى) الذي يعد اعلى وسام عسكري يمنح عن جدارة لقائد غير اميركي تقديرا لجهوده السامية وانجازاته المتميزة.

وأطلقت الأمم المتحدة على فقيد الكويت لقب (قائد للعمل الانساني) ويتم اختيار الكويت (مركزا للعمل الانساني) اثر تبوئها مركزا مرموقا بين دول العالم خلال السنوات الماضية لاسيما بعد ان استضافت المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية لثلاث دورات متتالية وقدمت تبرعات سخية لاغاثة اللاجئين السوريين.

واستضافت الكويت في عهد سموه القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الأولى في يناير 2009 التي شهدت اول مبادرة تنموية عربية طرحها سموه متمثلة بانشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية برأسمال قدره مليارا دولار تساهم الكويت فيه بحصة تبلغ 500 مليون دولار.

واذا رحل سمو الأمير بجسده فستظل انجازاته البارزة مدونة في سجل تاريخ الكويت وعطاءاته خالدة في مسيرتها الحديثة واسهاماته ومبادراته منارة للأجيال تقتبس منها لتبقى حاملة مشاعل النور في مسيرة بناء الوطن ورفعته وازدهاره.

