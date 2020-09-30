وطن النهار

وترجل فارس الدبلوماسية وحكيم العرب وقائد الإنسانية، ترجل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الرجل الذي أرغم العالم كله على حبه واحترامه، ترجل سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد بعدما ترك رصيدا رائعا من الحب والعمل والحكمة فابتسامته كانت عنوانا لشخصيته ومفتاحا لقلبه.

رحل سمو الامير فبكاه الجميع ونعاه الصغير قبل الكبير وجاءت كلمات الدبلوماسيين تكريما لمسيرته الحافلة بالإنجازات.

السفير الهندي لدى البلاد «سيبي جـورج» قال: بالنيابة عن حكومة وشعب جمهورية الهند، بما في ذلك الجالية الهندية المقيمة في الكويت، أتقدم بأحر التعازي إلى حكومة وشعب الكويت بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت.

واضاف لقد كان سموه قائداً عظيماً ورجل دولة وفوق كل شيء قائداً إنسانياً بامتياز. لقد كان سموه صوت الحكمة والتوازن والعقل.

وتابع: ساهم سموه بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والكويت. وسوف يتذكر شعب الهند سموه باعتزاز.

وانهى كلامه إن الرعاية والمودة اللذين أغدقهما سموه على الجالية الهندية في الكويت سيكونان موضع تقدير عميق. وإنني أصلي بصدق من أجل الروح الراحلة، تغمده الله في فسيح جناته.

ومن جانبه قال السفير الجزائري لدى البلاد عبد المالك بو هدو ان العين لتدمع وان القلب لمحزون بفراق حميم الامة، واضاف ترجل شيخ الدبلوماسية وترك وراءه إرثا كبيرا من العمل الخيري والسياسي الكبير حيث كان نموذجا في الحكمة والإعلام الدبلوماسي.

واوضح ان سموه اسهم بشكل كبير جدا في تعزيز العلاقات الجزائرية الكويتية مشيرا الى الزيارة التاريخية التي قام بها سموه الى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، ولفت الى ان سموه يتمتع بسمعة طيبة ولديه مكانة خاصة لدى القيادة والشعب الجزائري.

وتقدم باحر التعازي للكويت حكومة وشعبا بمناسبة هذا الحدث الجلل الذي اكد انه اثر في جميع محبي سمو الشيخ صباح الاحمد.

ورفع الدعاء الى الله ان يدخله مدخل صدق وان يجمعه مع الصديقين والشهداء مؤكدا ان مصاب الكويت في وفاة اميرها هو مصاب للجزائر قيادة وشعبا.

ومن ناحيته، توجه السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية بالكويت باسمه وباسم البعثة الدبلوماسية والجالية المصرية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وإلى آسرة آل صباح الكرام وحكومة وشعب الكويت الشقيقة بخالص التعازي القلبية فى المصاب الجلل بوفاة صاحب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، داعيا المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يمن على الكويت الشقيقة بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد القوني أن التاريخ سيذكر الفقيد الذى قضى حياته فى خدمة وطنه وشعبه وقضايا الامتين العربية والإسلامية كقائد للعمل الإنساني وكرجل دولة من طراز رفيع رفع راية بلاده عالية خفاقة بين الأمم، كما سيذكره كرمز للتوازن والحكمة فى عالم مليء بالصراعات، فضلا عن بصماته المضيئة فى تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين مشددا على أنه سيظل حاضرا فى ذاكرة الشعب المصري كصديق لمصر ومحب لها.

ومن جانبه، قال سفير الاتحاد الاوروبي كريستيان تيودور: ان الكويت والعالم فقدا رجلا من انبل الرجال وقائدا من اعظم القادة وحكيما من ابرز الحكماء، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ووفق خلفه سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد الى مواصلة الطريق.

ومن جانبه، قال سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب: فقدت فلسطين اليوم اكبر داعم لها على جميع المستويات وأكبر حاضن لقضيتها سمو الامير الشيخ صباح الاحمد رحمه الله واسكنه فسيح جناته، يعجز اللسان عن وصف شعورنا نحن الفلسطينيين بفقدان من كان للسند الأساس لنا ومن كان يحمل قضيتنا أينما حل فقدت فلسطين وفقدت الامة العربية حكيم الامة وضميرها وصمام أمانها الذي أفنى عمره من أجل ان يرى كل ابناء الشعب العربي باحسن أحواله الرجل الذي كرس كل وقته من اجل حل الخلافات والنزاعات بين الأشقاء والأصدقاء الرجل الذي أفنى حياته من اجل ان تعيش الإنسانية بخير وبازدهار الرجل الذي وضع شعبه في المرتبة الأولى بين شعوب العالم.

ولن تستطيع الكلمات وصف شعورنا الان بهذه الفاجعة التي ألمت بنا ونحن بأمس الحاجة الى وجود سمو الامير بيننا ليكون خلاصاً للامة وللشعب الفلسطيني وقيادته ونحن لا نستطيع إلا ان نقول انا لله وانا اليه راجعون وان ندعو الله عز وجل ان يتغمد الفقيد واسع رحمته وان بسكنه فسيح جناته.

ومن جانبه قال سفير طاجيكستان لدى البلاد زبيد الله زبيدوف رحم الله سمو الشيخ صباح الأحمد صاحب الابتسامة الدائمة كان حكيما وقائدا فذا ساهم في تعزيز العلاقات الكويتية- الطاجيكية.

واضاف الكويت لم تفقد سمو الشيخ صباح بل الإنسانية جميعها فقدت سموه فقد كان راعياً للقضايا الاسلامية وكان صادقا في مساعيه لحل الازمات والخلافات.

وتابع قوله اعزي سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد والشعب الكويتي الشقيق والحكومة الكويتية الرشيدة وندعو الله ان يلهم الجميع الصبر والسلوان في فقيد الامة الاسلامية والعالم اجمع سمو الشيخ صباح الاحمد

وفي بيان اصدرته سفارة الصين لدى البلاد قالت: تلقت سفارة جمهورية الصين الشعبية ببالغ الحزن وفاة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وتتقدم بأحر التعازي لأسرة الأمير وشعب الكويت. كما تعلن السفارة عن إلغاء حفل الاستقبال الإلكتروني احتفالاً بالذكرى الـ 71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والمقرر في 30 سبتمبر الساعة 11:00 صباحاً.

ومن ناحيته، قال سفير المملكة الاردنية الهاشمية صقر ابو شتال تلقينا نبأ فقيد وزعيم الامة العربية والإسلامية وامير الإنسانية سمو الشيخ صباح الاحمد بكل اسى وما عسانا الا ان نترحم على سموه وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم ال الصباح الكرام الصبر والسلوان

واضاف نحن نعزي اهل الكويت ونعزي انفسنا بنفس الوقت لاننا عرفنا الراحل الكبير بإنسانيته ومواقفه العربية وكان له أيادي بيضاء في جميع الدول ونتمنى لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد التوفيق والفلاح والأمن والأمان للكويت التي ستبقى كما كانت في عهد سمو الشيخ صباح الاحمد.

ومن جانبه، قال سفير العراق لدى البلاد المنهل الصافي: بحزن كبير تلقينا نبأ رحيل المغفور له باذن اله تعالى سمو الشيخ صباح الاحمد ونحن اذ نعزي باسم سفارة جمهورية العراق الى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق نبتهل الى المولى عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.

ومن جانبه، قال سفير بريطانيا لدى البلاد مايكل دافنبورت تلقيت ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت. لقد كان سموه صديقا حقيقيا للمملكة المتحدة، اشتهر بحكمته وانسانيته ورؤيته الثاقبة. لقد كان قائدا عظيما للكويت وعمل على تعزيز السلام على المستوى الإقليمي والعالمي. ومن جانبها، قالت السفيرة الاميركية لدى البلاد إلينا رومانوسكي ‏نتقدم بأحر التعازي إلى أسرة آل الصباح الكرام وإلى دولة الكويت حكومة وشعباً بوفاة سمو الأمير المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ولا يسعنا إلا أن نذكر بإنجازات سمو الأمير الراحل الذي كرس حياته لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. عظم الله أجركم.

ومن ناحيته، قال القائم باعمال سفارة الإمارات في الكويت دكتور مصلح الاحبابي: بداية نعزي الكويت حكومة وشعبا ونعزي انفسنا والامتين العربية والاسلامية والإنسانية جمعاء في المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه، فالشيخ صباح أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك وقد كرس جل حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ فى مساعيه الخيّرة في بذل كل جهد لوحدة الصف الخليجي والعربى.... رحم الله الشيخ صباح أمير الإنسانية.

ومن جهتها، قالت السفارة الألمانية في بيان لها ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر رحيل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، وتابعت: إننا اليوم ننعى رحيل رجل عظيم وقائد ذي رؤية ثاقبة. لقد كان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يعمل بشكل دؤوب وبإرادة ثابتة وتصميم لترسيخ التعايش السلمي لجميع الشعوب في الشرق الأوسط والشرق الأدنى. لقد استطاع بقيادته الحكيمة تحويل الكويت لدولة آمنة تنعم بالتسامح والرخاء. الدولة التي أصبحت تسمى بلقب قيادة العالم الإنسانية في مساعدة الأخرين والتي حظيت بالاحترام لدى جميع الأمم.

وأضافت السفارة : لقد كان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد كان صديقا حقيقيا لدولة ألمانيا. وستبقى حكومة ألمانيا تكن له في ذاكرتها كل الإجلال والتبجيل. إننا في هذه اللحظة الحزينة نعرب عن خالص عزائنا وحزننا البالغ لعائلة حضرة صاحب السمو ولذويه وللشعب الكويتي.

ومن جانبه قال عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبد الاحد امباكي تلقينا ببالغ الاسى والحزن نبأ وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، موضحا ان سموه تمتع بمكانة كبيرة في نفوس قادة وشعوب مختلف دول العالم نظرا لحكمته وخبرته ورؤيته الثاقبة مواقفه المشرفة ومحبته للسلام وللعمل الخيري ولقد استحق عن جدارة ان يكون اميرا للإنسانية.

وتابع: باسمي وباسم جمهورية السنغال رئيسا وحكومة وشعبا وباسم جميع اعضاء السلك الدبلوماسي في الكويت اتقدم باحر التعازي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد واسرة آل صباح الكرام والحكومة الكويتية ولعموم الشعب الكويتي الصديق.

واشار الى انه استفاد من خبرة المغفور له الشيخ صباح الاحمد الذي كان عميد الدبلوماسية، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ولأسرته الصبر والسلوان.

بدوره قال السفير الايراني محمد ايراني: تلقينا ببالغ الآسى النبأ المؤلم برحيل قائد الإنسانية الفقيد السعيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وهو القائد الذي يصعب تعويضه في عالمنا اليوم ولم تفقده الكويت بل خسرته الأمة العربية جمعاء.

عرفناه حكيما نافذ البصيرة دافع عن قضايا شعبه ووطنه ونستذكر كلمته يوم حادثة مسجد الإمام الصادق ودافع عن قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية رافضا التطبيع مع الصهاينة الاوغاد وعرفناه سندا لكل المحتاجين والفقراء في أرجاء المعمورة. نسأل الباري العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم الشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

