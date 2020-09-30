وطن النهار

حياة زاخرة بالعطاء، مملوءة بالمواقف المشرفة والانجازات المتميزة، حياة ممتدة شهدت الكثير من الأحداث والوقائع التي مرت بها المنطقة والعالم.

تلك هي حياة المغفور له صاحب السمو، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي اثبت دائماً ان الغرس الطيب لا يثمر الا نبتاً طيباً، وظهرت عليه منذ نعومة أظفاره امارات التفوق والنبوغ، وفي شبابه أخذ يسهم بفاعلية في بناء الكويت الحديثة، ثم تدرج في المناصب واحداً اثر آخر حتى منَّ الله تعالى به أميراً للكويت وقائداً لنهضتها الحديثة.

وفيما يلي موجز لأهم مراحل الولادة والنشأة ثم المسؤولية والاماراة:

ولد سمو الشيخ صباح الأحمد في مدينة الجهراء شمال غرب الكويت العاصمة، في 16 يونيو من عام 1929. وكانت الجهراء حينئذ قرية زراعية.

وعاش طفولته تلك في كنف أخواله آل العيّار، الذين يُعدّون من كبريات الأسر الكويتية في تلك المنطقة، التي غدت مدينة ثم محافظة بعد ذلك.

انتقل من الجهراء إلى قصر السيف وهو بعمر الرابعة، حيث كبر مع أخيه جابر في كنف الشيخة بيبي السالم الصباح والدة جابر التي عدّته أحد أبنائها وكانت تحبه أكثر من حبّها لجابر على حد وصف صباح. تلقى صباح تعليمه في المدرسة المباركية رفقة أخيه جابر، سعد العبد الله، جابر العلي وسالم العلي. ثم قام والده المغفور له أحمد الجابر الصباح بايفاده إلى بعض الدول للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية وليتعرّف كذلك على طبيعة الأنظمة والعمل والادارة في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية.

كذلك ساهمت تلك الفترة التي كانت بين نشأته واستقلال الكويت عام 1961، في مدّه بتجارب وبأساليب الحكم وشروط الادارة، ذلك لأنه كان ابنًا لحاكم استمر لثلاثة عقود على رأس الحكم (1921-1950). بذلك فقد واكب صباح ادارة وتعاطي والده أحمد الجابر الصباح مع الأحداث والمتغيرات الداخلية، كما أن العالم آنذاك كان حافلًا بأحداث سياسية وعسكرية عظيمة، أبرزها الحرب العالمية الثانية التي انعكست أحداثها على جميع دول وسكان الأرض.

كذلك الأحداث التي تسارعت في المنطقة العربية، مثل النكبة، وثورة 23 يوليو في مصر، انقلاب 14 يوليو في العراق والانقلابات العسكرية التي تتابعت في المنطقة العربية، ساعدته على فهم السياسة والمتغيّرات الدولية بشكل أفضل.

هذه التنشئة (في قصر الحكم) خلقت لدى صباح الوعي الاجتماعي والسياسي ومكنته من الالمام بالشأن العام ان كان في الكويت والمحيط العربي والعالمي، مما ساهم بشكل واضح ليكون أحد أعمدة الحكم الرئيسية في دولة الكويت.

وفي 19 يوليو 1954، كانت البداية الحقيقية لصباح في الدخول للمجال السياسي والعمل في الشأن العام، اذ عَيَّنَهُ أمير الكويت آنذاك، عبد الله السالم الصباح، عضوًا في اللجنة التنفيذية العليا وهي بمثابة مجلس الوزراء في يومنا هذا، وقد عُهد اليها بمهمة تنظيم دوائر الدولة ووضع خطط عملها ومتابعة التخطيط فيها. وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها تم تعيينه في العام 1955 رئيسًا لـ دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والدوائر الحكومية في الكويت ما قبل الاستقلال كانت بمصاف الوزارات في عصرنا الحالي. وفي فترة توليه دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل كان يبدي اهتمامًا بالمشاريع الاجتماعية، حيث كان يؤيد وضع القواعد التنظيمية من أجل افساح فرص العمل الملائم للمواطنين وكان يساعد على استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتنظيم الهجرات الأجنبية التي تدفقت على الكويت بعد استخراج النفط. وقام باستحداث مراكز التدريب الفني والمهني للفتيات ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع قيام الجمعيات النسائية ورعاية الشباب واعداده نفسيا واجتماعيا وبدنيا والعناية بالمسرح، وأنشأ الأندية الرياضية، اضافة إلى انشائه أوّل مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت. وفي عام 1956 عُيّن عضوًا في الهيئة التنظيمية للمجلس الأعلى، وهو المجلس الذي كان يساعد أمير الكويت في ادارة شؤون الحكم في البلاد. وفي عام 1957 أضيفت إلى مهامه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر.

وخلال رئاسته ادارة المطبوعات والنشر، تم اصدار الجريدة الرسمية للكويت تحت اسم الكويت اليوم لتسجيل جميع الوقائع الرسمية، وتم انشاء مطبعة الحكومة، ذلك لتلبية احتياجات الحكومة من المطبوعات. وتم تشكيل لجنة خاصة لمشروع كتابة تاريخ الكويت، وتم اصدار قانون المطبوعات والنشر الذي شجع الصحافة السياسية وكفل حريتها في حدود القانون.

وقد برز خلال تلك الفترة اهتمام سمو الشيخ صباح باحياء التراث العربي واعادة نشر الكتب والمخطوطات العربية القديمة.

هبة الكويت للعرب

وخلال أقل من عامين من رئاسته لدائرة المطبوعات والنشر تم استصدار أشهر مطبوعة عربية ثقافية في الوطن العربي، استطاعت أن تجمع العرب حولها من البحر إلى البحر، والتي أطلق عليها مسمى مجلة العربي التي انطلقت بتوجيهات مباشرة منه واستقدم لرئاسة تحريرها في أول مراحلها المفكر العربي د. أحمد زكي، وقد وصفها صباح الأحمد عند تصدير المجلة في عدّدها الأوّل بأنّها هدية الكويت للعرب.

ويحسب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد في بواكير عمله السياسي أنه ربط بلاده بنشر الثقافة الكويتية في محيطها العربي اضافة إلى ربط الوعي المجتمعي الكويتي بالوعي الجمعي العربي، وظهر هذا جليّا في التوجّهات التي كانت تحكم مطبوعات الكويت، وكذلك ثبت هذا التوجّه بعد أن تولّى سمو الشيخ صباح الأحمد وزارة الاعلام في أوّل وزارة تتشكّل في تاريخ الكويت.

السياسة الخارجية

كان صاحب السمو صباح الأحمد أول من رفع علم الكويت فوق مبنى هيئة الأمم المتحدة بعد قبولها انضمام الكويت في 14 مايو 1963، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (1872) بقبول الكويت في عضوية المنظمة لتصبح بذلك العضو رقم (111).

وفي ذلك اليوم التاريخي في مسيرة الكويت خاطب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا: ان انتماء الكويت إلى النشاط الدولي يدل بوضوح على أن الاستقلال والعضوية في الأمم المتحدة ليسا نهاية بحد ذاتها بل هما وسيلتان للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعبها وشعوب دول العالم.

وصفَهُ فؤاد بطرس وزير الخارجية اللبناني الأسبق في مذكراته قائلًا: ان الشيخ صباح الأحمد الصباح يتمتّع بقدرة فائقة على المناورة.

لقّب بـ شيخ الدبلوماسيين العرب والعالم وعميد الدبلوماسية الكويتية والعربية.

تنمية الدول العربية

ومن خلال توليه وزارة الخارجية، أصبح صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رئيسا للجنة الدائمة لمساعدات الخليج العربي في عام 1963. حيث قام باعطاء المنح دون مقابل للدول الخليجية والعربية، وقد امتد عمل اللجنة عندما تولى رئاسته إلى اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وسلطنة عمان وجنوب السودان، وأنشأت الكويت مكتبًا لها في دبي للاشراف على الخدمات التي تقدمها ومنها الخدمات الاجتماعية والتنموية، وحتى عام 1969 كان للكويت في الامارات 43 مدرسة وما يقرب من 850 مُدَرِّسًا ومُدَرِّسة تتولّى الكويت دفع رواتبهم بالكامل، وكانت الكويت تتكفّل بمصاريف هذه المدارس بما فيها الوجبات الغذائية التي تقدّم للطلاب، وقد ظلّت المقرّرات الدراسية الكويتية معتمدة في الامارات لمدة حتى بعد قيام الاتحاد.

وعندما عُهِدَتْ اليه وزارة الاعلام من جديد اضافة إلى وزارة الخارجية، عمل على انشاء محطة للارسال الاذاعي في الشارقة من أجل بث الارسال الاذاعي في جميع أنحاء الامارات العربية المتحدة، كذلك اهتم بانشاء محطة ارسال تلفزيوني في دبي.

الوسيط الدولي

وأثناء ولايته للشؤون الخارجية، برز دور الكويت كوسيط حيادي كأهم خصائص سياسة الكويت الخارجية، وكانت أول تجربة كويتية للقيام بدور الوسيط الدولي قد حدثت منتصف الستينيات من القرن الماضي.

بين عامي 1965-1966، قام صاحب السمو صباح الأحمد بالوساطة بين مصر والسعودية لحل الصراع العسكري الذي ظهر بين الدولتين على الأراضي اليمنية.(86) حيث استضافت الكويت في عام 1966 اجتماعات بين الأطراف المصرية والسعودية واليمنية، وحققّت الخارجية الكويتية اذ ذاك انجازا تاريخيا بتنظيمها لقاء جمع كل الأطراف المتحاربة في الشطر الشمالي من اليمن الذي كان منقسما، حيث انعقد اللقاء بين الجمهوريين والملكيين مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية اليمنية التي كانت مشتعلة آنذاك، وقد تابع هذا الأمر عندما استؤنفت الاجتماعات في الكويت في أغسطس 1966.

في عام 1968، أسهمت الخارجية الكويتية تحت قيادته بجهود وساطة لحل قضية المطالبة الايرانية بالبحرين، اذ نظّمت اجتماعات بين مندوبي البلدين في مقر الممثلية الكويتية في جنيف، نتج عنها اتفاق الطرفين على عرض القضية على الأمم المتحدة، والتي انتهت باجراء استفتاء شعبي واستقلال البحرين في عام 1971. في عام 1969 بذل جهوداً واضحة من خلال محاولة توسط من أجل الوصول إلى حل للنزاع الحدودي بين العراق وايران، حول السيادة على شط العرب.

وفي عام 1975 عندما وقّعت اتفاقية الجزائر بين صدام حسين ومحمد رضا بهلوي، والتي بموجبها تنازل العراق عن حق السيادة على كامل شط العرب، لم يؤيد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد تلك الاتفاقية التي رآها هضمت حق العراق.

في عام 1970، ضمن أعمال جامعة الدول العربية، شارك سمو الشيخ صباح الأحمد في جهود تسوية الصراع المسلح الذي اندلع بين الجيش الأردني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر من ذلك العام، والذي عُرف بأحداث أيلول الأسود.

سعى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد في عام 1971 إلى حل النزاع بين باكستان واقليم البنغال الذي كان جزءا من الجمهورية الباكستانية قبل أن ينفصل عنها في بداية السبعينيات من القرن العشرين، وقد أعقبت تلك المساعي جهود لتطبيع العلاقات بين باكستان وبنغلادش. في عام 1972، اثر تجدّد الاشتباكات العسكرية بين شطري اليمن المنقسم ما بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، قام بزيارة الدولتين في أكتوبر من نفس العام وأثمرت الزيارة توقيع اتفاق سلام بينهما واتفاقية أخرى للتبادل التجاري.

في عام 1980، قام بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية أدّت إلى توقيع اتفاق خاص باعلان المبادئ خفف حدّة التوتّر بين الدولتين، ثم توسّط لحل الخلاف الحدودي بينهما في عام 1982، إلى أن تمت دعوة وزيري خارجية الدولتين إلى الكويت، حيث بدأ الحوار هناك في 25 أكتوبر 1984 إلى أن تم توقيع اتفاق المصالحة بين الطرفين برعاية الكويت ممثلة بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، ونص على اعلان انتهاء الحرب الاعلامية واحترام حسن الجوار واقامة علاقات دبلوماسية بينهما في 15 نوفمبر من نفس العام.

وفي عام 1982، قاد عملية وساطة بين ليبيا والمملكة العربية السعودية أدّت فيما أدّت إلى اعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بعد انقطاع دام لأكثر من سنة. وفي عام 1983، قاد وساطة بين بغداد وطهران لوقف الحرب العراقية - الايرانية. ولم تكن تلك الوساطة الأولى التي يقودها، فمنذ أن اندلعت الحرب، استمرت جهود الخارجية الكويتية لوقف الحرب، وقد تنوّعت بين جهود منفردة، وأخرى بالتعاون مع الامارات العربية المتحدة، اضافة إلى العمل من خلال المنظمات العربية والاقليمية والدولية.

بين أعوام 1986-1989 عمل على تشكيل لجنة تسوية لحل الخلاف بين الجمهورية التركية والجمهورية البلغارية، لحل مشكلة الأقليّة التركية في بلغاريا، حيث جرى تنظيم اجتماعات لوزيري خارجية تركيا وبلغاريا في الكويت.

وخلال الحرب الأهلية في لبنان، كانت الكويت هي الطرف المقبول لدى جميع الأطراف المتنازعة في الساحة اللبنانية، واختارته جامعة الدول العربية ليترأس في العام 1988 اللجنة السداسية (مكوّنة من وزراء خارجية الكويت والجزائر وتونس والأردن والامارات والسودان) التي شكّلتها جامعة الدول العربية، والتي كانت مهمتها تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف المتنازعة في لبنان لوقف الحرب الأهلية اللبنانية. وفي ذلك الوقت عقدت اللجنة اجتماعات في تونس، سعى فيها سمو الشيخ صباح الأحمد إلى تقريب وجهات النظر. وعندما عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي السادس في الدار البيضاء بالمغرب في مايو 1989، قرّر الملوك والرؤساء العرب بعد اطلاعهم على تقرير أعده صباح، أن يعيدوا تشكيل اللجنة السداسية، حيث تم اختصارها بلجنة ثلاثية. هذه الجهود التي بذلها بصفته رئيسا للجنة السداسية شكّلت فيما بعد روح اتفاق الطائف، ومهدت الطريق بدورها أمام قيام هذا الاتفاق وانهاء الحرب في لبنان. وكذلك كانت لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جولات مكوكّية لحل الخلاف بين النظامين الحاكمين في العراق وسورية الذي كان نتاج انقسام حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يحكم كلا البلدين، وجولات أخرى لحل الخلافات بين النظامين الأردني والسوري في ثمانينيات القرن الماضي، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، كما عمل على ازالة الخلافات التي كانت تضرب العلاقات الاماراتية-السعودية.وعقب توقيع الرئيس المصري محمد أنوّر السادات لاتفاقية كامب ديفيد، الذي أعقبها صدور قرار من جامعة الدول العربية نص على قطع العلاقات العربية مع النظام المصري، اكتفت دولة الكويت بتطبيق القرار دون أن تمارس ضغوطًا اقتصادية على مصر ودون أن تنجر لحرب اعلامية وسياسية مع النظام المصري، اذ امتازت سياسة الكويت الخارجية التي تولّاها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد آنذاك بهامش كبير من المناورة والمرونة السياسية.

وبعد التشكيل الوزاري السابع في الكويت ما بعد الاستقلال، تحديدًا في 16 فبراير 1978، تم تعيين سمو الشيخ صباح الأحمد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء بالاضافة إلى كونه وزيرًا للخارجية، واستمر في هذا المنصب حتى 20 أبريل 1991.

وفي 20 أبريل 1991، في أوّل تشكيل وزاري ما بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، وهو التشكيل الوزاري الخامس عشر في تاريخ الكويت، خرج صباح للمرة الأولى من الوزارة منذ استقلال الكويت، الا أنه عاد إلى الوزارة مرة أخرى في تاريخ 17 أكتوبر 1992، وذلك بعد أن صدر مرسوم أميري بتشكيل الوزارة السادسة عشرة في تاريخ الكويت، حيث عُيّن نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، وظل في هذه المناصب حتى 13 يوليو 2003 عندما عُيّن رئيسًا للوزراء، حيث قام بتشكيل الوزارة الحادية والعشرين.

وفي 14 فبراير 2001 أسندت إلى صباح مهمة تشكيل الحكومة بالنيابة عن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح بسبب ظروفه الصحية. وبعد انتخابات مجلس الأمة في العام 2003 قدّمت الحكومة الكويتية استقالتها بتاريخ 6 يوليو 2003 وقُبلت بأمر أميري في اليوم ذاته. وفي تاريخ 13 يوليو 2003، تم تسمية سمو الشيخ صباح رئيسا لمجلس الوزراء حيث صدر مرسوم أميري بتكليفه تشكيل الحكومة الحادية والعشرين في تاريخ الكويت، وهي المرة الأولى التي يُسمّى فيها لرئاسة مجلس الوزراء.

وتاريخيّا منذ نشأة الكويت، كان رأس الأسرة الحاكمة أو من ينوب عنه، وما اشتهر بـالشيخ هو المسؤول الأوّل عن كافة القرارات الادارية في البلاد. وظل هذا الوضع قائما حتى بعد انتخاب المجلس التأسيسي في عام 1962، حيث قام الحاكم آنذاك عبد الله السالم الصباح، بتشكيل أوّل وزارة في تاريخ الكويت، حيث احتفظ بمنصب رئيس مجلس الوزراء لنفسه. وعقب الموافقة والتصديق على الدستور الكويتي وانتخاب أعضاء الفصل التشريعي الأوّل لمجلس الأمة، فصل الأمير بين منصب الامارة ومنصب مجلس الوزراء لمّا عَيّن الشيخ صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء بالاضافة إلى منصبه كولي للعهد وذلك في 2 فبراير 1963. ثم من يومها جرت العادة على أن يكون ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء في الكويت حتى عام 2003، حينما تم الفصل بين المنصبين.

وقد جاء ترؤس سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الوزارة في 13 يوليو 2003، نتيجة مرض سعد العبد الله الذي اعتذر عن تشكيل الوزارة آنذاك، ما استدعى وللمرة الأولى في تاريخ دولة الكويت الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الحكومة وقد استمر الفصل بين منصب ولاية العهد ومنصب رئاسة الوزراء قائما إلى يومنا الحالي. ضمّت حكومة صباح آنذاك، خمسة عشرة وزيرا، بينهم نائب واحد في مجلس الأمة، وأدت الوزارة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد جابر الأحمد في اليوم التالي.

وقد أجرى سمو الشيخ صباح أكثر من تعديل وزاري على حكومته، وذلك في 3 يناير 2005، 30 مارس 2005، 4 أبريل 2005، 11 أبريل 2005 و14 يونيو 2005، وفي التعديل الأخير تم توزير أوّل امرأة في تاريخ دولة الكويت، حيث عُيّنت د. معصومة صالح المبارك وزيراً للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية.

وقد شغل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد منصب رئاسة مجلس الوزراء حتى 30 يناير 2006، حيث تقدّمت حكومته باستقالتها في 30 يناير من العام نفسه، بعد يوم واحد من اختيار سموه أميرا لدولة الكويت.

