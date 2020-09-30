وطن النهار

أبدى أعضاء السلطة التشريعية حزنهم الشديد على انتقال صاحب السمو الامير الى جوار ربه، حيث قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره، والموت حق.

‏واضاف الغانم ان فاجعتنا كبيرة، ومصابنا جلل، برحيلك ايها القائد والوالد والمعلم سمو امير الانسانية رحمك الله، وعزائي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولأهل الكويت الكرام، ولكل من يسكن هذه الأرض الطيبة وللملايين من العرب والمسلمين الذين يرون فيك نموذجا ومثالا للحاكم العادل والحكيم.

وتابع الغانم وبرغم إيماني بقضاء الله وقدره، الا انني عاجز حاليا عن تصور كيف لن التقيك مجددا واستمع إليك وانهل من حكمتك واستفيد من تجربتك الطويلة، فلقد كنت ايها الوالد درعا لهذا الوطن، وأبا للجميع، وحاميا لمكتسبات الشعب الدستورية، عين على رب العالمين وعين على مصلحة الكويت وأهلها. رحمك الله ايها الأمير الجليل، وجعل جنة الفردوس الأعلى مقرا ومستقرا لك والهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان، انه سميع مجيب.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري نعزي أنفسنا وأل صباح الكرام والشعب الكويتي الأبي برحيل قائد مسيرتنا الانساني سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الذي صان أمانة الحكم وأدى رسالة الدستور وحافظ على مكتسبات الامة، فاللهم أظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وكلنا أمل وتفاؤل بخلفه ونائبه ليكمل مسيرة الحكم والنهضة باذن الله.

بدوره قال امين سر مجلس الامة عودة الرويعي لله ما اعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، وعظم الله أجرنا جميعا في فقيد الإنسانية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، ونسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يتجاوز عنه وينعم عليه بالرحمة والمغفرة وينزله المنزلة العالية في الفردوس الأعلى.

من ناحيته، قال مراقب مجلس الامة نايف المرداس رحم الله أميرنا ووالدنا وفقيدنا الشيخ صباح الأحمد الصباح واسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه الفردوس الاعلى وخالص العزاء لوالدنا سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد الصباح ولجميع الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي الكريم وعظم الله اجرنا واجركم جميعاً.

من جهته، قدم النائب صالح عاشور أحر التعازي القلبية لسمو الأمير الشيخ نواف الاحمد برحيل أمير البلاد وللشعب الكويتي الوفي ولملايين من الشعوب الاسلامية والعربية التى فقدت أمير الانسانية كان رحمه الله محباً للخير ومساعدة الشعوب المحتاجة.

عظم الله أجركم

من جهته، قال النائب محمد الدلال اللهم ارحم اميرنا الشيخ صباح الاحمد الصباح بواسع رحمتك وثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنان وجازه بالاحسان احسانا وثقل ميزانه وارفع درجاته، اللهم يسر حسابه ويمن كتابه وادخله جناتك جنات الخلود. مضيفا رحم الله والد الجميع وقائد مسيرة الدبلوماسية الخليجية والعربية والدولية صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد، اللهم ارحم اميرنا ووالدنا بواسع رحمتك واكرم نزله وادخله جناتك، وعظم الله اجركم يا اهل الكويت. وإنا لله وانا اليه راجعون.

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري عظم الله أجرنا وأجر أهل الكويت بفقيد الوطن والأمتين العربية والاسلامية والمجتمع الدولي أميرنا حضرة صاحب السمو الامير وجزاه الله عنا وعن الأمة الإسلامية والمسلمين خير الجزاء، فاللهم اغفر له وارحمه برحمتك وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

بدوره، قال النائب الحميدي السبيعي اللهم ارحم عبدك صباح الأحمد واغفر له وثبته وارزقه الجنة وأنزله داراً خيراً من داره يا سميع يا مجيب.

من جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى والدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ونتقدم بخالص العزاء لآل الصباح الكرام ولعموم الشعب بوفاته، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وللكويت الصبر والسلوان، ‏ إنا لله وإنا اليه راجعون.

من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي إنا لله وإنا إليه راجعون وعظم الله أجر أهل الكويت.

من جهته، قال النائب عبدالله فهاد بقلوب راضية بقدر الله نعزي الشعب الكويتي كافة والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع في وفاة أمير الكويت ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجازيه بما قدم إحسانًا وعفواً، عظم الله أجرنا وأجركم يا أهل الكويت.

من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم أمانة الله تحفظ روحك يالغالي وإنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فى برزخٍ محمود بإذنه تعالى.

مصاب جلل

بدوره، قال النائب عسكر العنزي انه مصاب جلل وفاجعة كبيرة وغصة في الحق ونحن نتلقى خبر سمو امير الانسانية وقائد الدبلوماسية الشيخ صباح الاحمد رحمه الله، ونقدم العزاء لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وللشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض المباركة وللأمتين العربية والإسلامية، رحم الله سمو الشيخ صباح الأحمد فقد كان نعم القائد الذي عبر بنا إلى بر الأمان رغم المحن والشدائد والعواصف التي احاطت بنا على مدى السنوات الماضية. رحمك الله ايها الوالد القائد الفذ وجعل جنة الفردوس الأعلى منزلا لك والهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان.

من جهته، قال النائب ماجد المطيري إنا لله وإنا اليه راجعون وعظم الله أجر الكويت وأهلها. اللهم إنه في ودائعك، اللهم إنه أحسن إلينا فأحسن إليه وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله.

من جانبه، قال النائب فيصل الكندري نعزي انفسنا والقيادة السياسية والشعب الكويتي والعالم اجمع بوفاة والدنا قائد الانسانية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد رحمه له وادخله فسيح جناته.

من جهته، قال النائب عبدالله الكندري ‏نعزي أهل الكويت والامتين العربية والاسلامية والأسرة الدولية بوفاة قائد الانسانية وأمير الدبلوماسية المغفور له الشيخ صباح الاحمد. ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويعين سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على إكمال المسيرة ويحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

بدوره، قال النائب يوسف الفضالة نعزي أنفسنا وننعى والدنا وأميرنا الشيخ صباح الاحمد الصباح طيب الله ثراه.

الصبر والسلوان

من جهته، قال النائب خالد العتيبي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الوالد القائد الشيخ صباح الأحمد ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الكويت وشعبها الصبر والسلوان.

من جانبه، قال النائب ناصر الدوسري نعزي أنفسنا والشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية في وفاة والدنا وقائدنا سمو الشيخ صباح الاحمد، اللهم اغفر له، وارحمه وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه الفردوس الأعلى.

بدوره، قال النائب رياض العدساني نعزي بلدنا الغالي الكويت وسمو الامير الشيخ نواف الأحمد ونعزي أنفسنا بوفاة سمو أميرنا الشيخ صباح الأحمد وأسأل الله العلي القدير أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الكريم الصبر والسلوان.

من جانبه، قال النائب سعد الخنفور نعزي أنفسنا بهذا اليوم الحزين على فقيد الكويت والامتين العربية والإسلامية والعالم بقائد الإنسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وإن رحل عنا بجسده الا ان مواقفه المخلصة للكويت وللعالم ستظل محفورة في قلوبنا ونسأل الله له الرحمة الواسعة والمغفرة.

من جانبه، تقدم النائب شعيب المويزري الى سمو نائب الأمير والشعب الكويتي بخالص العزاء وصادق المواساة بوفاة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ‏ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

العزاء للجميع

من جهته، قال النائب محمد الحويلة نعزي أنفسنا والقيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية في وفاة والدنا وقائدنا أمير السلام والحكمة والدبلوماسية الشيخ صباح الاحمد، اللهم أغفر له، ورحمه وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

بدوره، قال النائب محمد هايف نعزي أنفسنا والشعب الكويتي بوفاة أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد أسأل الله له الرحمة والمغفرة وجنات النعيم وأن يوفق سمو الشيخ نواف الأحمد لقيادة البلاد لما يحب ويرضى ويجمع به كلمة الأسرة والشعب ويوحد به الصف ويجعل بلادنا بلاد أمن وأمان وإيمان.

من جهته، قال النائب بدر الملا عظم الله أجركم يا أهل الكويت.

وقال النائب سعود الشويعر نعزي سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد ونعزي أنفسنا والشعب الكويتي والأمة العربية والاسلامية والعالم في وفاة حاكمنا وحكيمنا وقائد مسيرتنا الشيخ صباح الاحمد ونسأل الله أن يتغمده برحمته.

من جهته، قال النائب خليل أبل نعزي الشعب الكويتي والعالم أجمع بوفاة أمير الكويت وقائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، داعين الباري عز وجل ان يغفر له ويجعل الجنة مأواه.

من جهته، عادل الدمخي رحم الله سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وغفر له وعزاؤنا لأهل الكويت والأمة العربية والإسلامية، وأسأل الله أن يوفق سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد لما يحبه ويرضاه ويوفق له البطانة الصالحة.

فقيد الأمة

من جانبه، قال النائب ثامر السويط عظم الله أجرنا وأجركم في فقيد الأمة الشيخ صباح الأحمد الذي قضى سبعة عقود في خدمة البلاد منذ نشأتها وقبل استقلالها، وقد ترك خلفه أكبر الأثر في عالم السياسة والدبلوماسية والإدارة ورصيدا زاخراً وسمعةً طيبة في كل المحافل، ونسأل الله له المغفرة والرحمة وخير الجزاء على كل ما قدمه للكويت.

من جانبه، قال النائب عبدالله الرومي رحم الله قائدا صنع تاريخا بعد أن أفنى عمره في خدمة بلده وأمته وتوفاه الله قائدا للإنسانية، ونسأل الله أن يخلفنا في مصيبتنا خيرا وأن يجزي فقيدنا فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية عنا خير الجزاء ويدخله بواسع رحمته وعظم الله أجرنا جميعا.

بدوره، قال النائب مبارك الحجرف نعزي أنفسنا والشعب الكويتي والأمتين الإسلامية والعربية ‏بوفاة أميرنا وقائد نهضتنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، ‏جزاك الله عنا يا صاحب السمو وعن المسلمين أجمع خير الجزاء، رحمك الله يا أمير الإنسانية.

من جهته، قال النائب فراج العربيد نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية جمعاء بوفاة والدنا سمو الشيخ صباح الاحمد الذي شكل في مسيرته الطويلة أيقونة للإنسانية.

من جهته، قال النائب حمود الخضير رحمة الله عليك يا اميرنا وحكيمنا وأسكنك فسيح جناته، ويعجز اللسان عن وصف هذه الفاجعة، والله ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا والد الجميع وامير الانسانية لمحزونون.

هذولا عيالي

بدوره، قال النائب علي الدقباسي «هذولا عيالي» أحب شعبه كأبنائه وأحبه الشعب كوالد عطوف، يارب ارحم واغفر لوالدنا وأميرنا القائد المحنك الذي سعى بالخير والوصل والرحمة وأنزله منازل الشهداء، ويارب تجاوز عنا وعنه والمسلمين أجمعين.

من جهته، قال النائب محمد المطير رحم الله اميرنا الشيخ صباح الاحمد، اللهم إنا نشهد أنه كان سدا منيعا ضد التطبيع، وحصنا يسعى لجمع الأخوة تحت ظلاله، وتحمل في سبيل ذلك طعن القريب ومكر البعيد، ونرجو له ذلك عندك، فتجاوز عنه واغفر له، وعزاؤنا لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والشعب وأسرة الحكم الكريمة.

بدوره قال النائب حمدان العازمي بقلوب راضية بقدر الله نعزي والد الجميع سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأسرة الصباح والشعب الكويتي كافة والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع في وفاة أمير الكويت.

من جهته قال النائب خالد الشطي أن يتولى قيادة سفينة، كانت لسبب وآخر، مندفعة تجاه لجة مهلكة، ثم ينجح في إدارة أشرعتها وتغيير دفتها، لينعطف بها مصلحاً المسار، لينقذها الله على يده، فهذا يعني أنه قائد فذ وربان من طراز فريد، إنه صاحب السمو الفقيد الشيخ صباح الأحمد، الذي ستبقى الكويت مدينة لإصلاحاته التاريخية، وقيادته الاستثنائية، التي استدركت تراكمات قاتلة، يعسر على غيره معالجتها، فكان لها، جزاه الله عن الكويت كل خير.

واضاف الشطي ان الإصلاح بعد الفساد أصعب من التأسيس من فراغ وأعظم خطراً من البناء الجديد، وهذا ما أنجزه الفقيد، فقد وضع الكويت على سكة الإصلاح، وأعاد المسيرة لطريقها الصحيح، وان الأجيال القادمة ستبقى مدينة للدور التاريخي والعطاء الاستثنائي الذي قدمه الفقيد العزيز لبلده، وسيترحم عليه شعبه كلما خطر ذكره، وسيعظِّمه، كلما لمس آثاره ورأى نتائج أفعاله.

من جانبه، قدم النائب حمد الهرشاني تعازيه الحارة الى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وللشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم بأسره في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدنا صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد، داعياً المولى عز وجل ان يرحمه ويدخله فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان.

من جانبه، قال النائب خليل الصالح بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بأحر التعازي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وأسرة الصباح الكريمة، والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة أميرنا فقيد الإنسانية وقائد مسيرتنا سمو الشيخ صباح الأحمد.

