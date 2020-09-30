وطن النهار

بعد استقلال الكويت عن المملكة المتحدة في 19 يونيو 1961، أصدر أمير الكويت عبد الله السالم الصباح مرسوما أميريا في 26 أغسطس 1961 بانشاء «المجلس الأعلى» الذي كان بمثابة مجلس وزاري يدير أعمال الحكومة، ونص المرسوم على أن يشترك في عضوية ذلك المجلس جميع رؤساء الدوائر الحكومية (وهم ثمانية أعضاء من الأسرة الحاكمة)، حيث أصبح الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد عضوا في ذلك المجلس بحكم توليه رئاسة دائرتي «المطبوعات والنشر» و«الشؤون الاجتماعية والعمل».

وكان من مهام «المجلس الأعلى» وضع قانون لانتخاب أول «مجلس تأسيسي» في الكويت مهمته كتابة دستور للدولة.

وعندما أجريت انتخابات المجلس التأسيسي في 30 ديسمبر 1962، تم في 17 يناير 1962 تشكيل أول مجلس وزراء (حكومة وزارية) في تاريخ الكويت برئاسة أمير الكويت عبد الله السالم الصباح. اثر ذلك حولت الدوائر الحكومية في كويت ما قبل الاستقلال الى وزارات، حيث تحولت «دائرة المطبوعات والنشر» الى «وزارة الارشاد والانباء» وعين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وزيرا للارشاد والأنباء (الاعلام كما تعرف الآن) في الحكومة الأولى.

وبصفته عضوا في الحكومة، أصبح عضوا في «المجلس التأسيسي» الذي باشر بعملية وضع الدستور.

وهو أول وزير اعلام في تاريخ دولة الكويت، وخلال توليه «وزارة الارشاد والأنباء» قاد عملية دعم وتطوير وسائل الاعلام في الكويت، وبناء على ذلك ضمت الوزارة دار الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح وقطاع السياحة، ويقول من تصدوا لكتابة سيرته أنه جعل هذه القطاعات تعمل بتنسيق وتناغم للوصول الى أهداف تخدم المجتمع والصالح العام، وقد ظهرت نتائج هذا العمل عندما قامت هذه القطاعات بدور وطني بارز في دحض الافتراءات التي أطلقها حكام العراق السابقون بحق الكويت وسيادتها، أبرزها افتراءات نظام عبد الكريم قاسم ضد الكويت.

وعندما انتهى «المجلس التأسيسي» من وضع الدستور وعقب التصديق عليه، تم انتخاب أعضاء الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة في 28 يناير 1963، اثر ذلك تم تعيين صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء بالاضافة الى منصبه كولي للعهد وذلك في 2 فبراير 1963، حيث شكل ثاني وزارة في تاريخ الكويت، وبدوره قام بتعيين صباح الأحمد خلفا له في وزارة الشؤون الخارجية كثاني وزير خارجية في تاريخ دولة الكويت.

وصباح الأحمد يعد المهندس الاستراتيجي للدبلوماسية الكويتية العربية والباني الحقيقي لها.

فوزارة الخارجية على الصعيدين العربي والعالمي في عهد وزيرها الأول صباح السالم في التشكيل الوزاري الأول، لم تكن بعد قد اكتمل تأسيسها ولم تكن البعثات الخارجية للدولة قد انتشرت دوليا كما حصل بعد ذلك. وقد جاء الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد للوزارة مركزا على الانفتاح والتضامن والدمج والتناغم مع المصالح العربية.

ليستمر اثرها وزيرا للخارجية طيلة أربعة عقود من الزمن.

وبالاضافة الى وزارة الخارجية التي شغلها منذ التشكيل الوزاري الثاني في الكويت ما بعد الاستقلال، شغل وزارات أخرى بعضا منها بالوكالة، أبرزها كانت وزارة الاعلام التي شغلها أربع مرات، مرتان منها بالوكالة، حيث سبق الاشارة الى أنه كان أول وزير للاعلام (للارشاد والأنباء في مسماها القديم) لما عين في التشكيل الوزاري الأول.

وفي التشكيل الوزاري الثاني، عاد وزيرا للارشاد والأنباء بالوكالة في 29 ديسمبر 1963 وحتى 13 مارس 1964 بعد أن استقال مبارك العبد الله الأحمد الصباح من الوزارة.

وفي المرة الثالثة تولى وزارة الاعلام بالوكالة بمسماها الجديد ما بين 2 فبراير 1971 وحتى 3 فبراير 1975، وذلك في التشكيل الوزاري السابع لحكومة الكويت حيث أصبحت «وزارة الارشاد والأنباء» تسمى «وزارة الاعلام»، وذلك تماشيا مع قرار مجلس وزراء الاعلام العرب في دور انعقاده العادي السادس في القاهرة في شهر يناير عام 1970 الذي دعا حكومات الدول الأعضاء الى النظر بتوحيد تسمية الوزارات المختصة بشؤون الاعلام تحت مسمى «وزارة الاعلام».

والمرة الأخيرة كانت في التشكيل الوزاري الحادي عشر، في 4 مارس 1981 حيث عين وزيرا للاعلام بالوكالة، ثم عدل التشكيل الوزاري فألحقت الوزارة به بصفته وزيرا للاعلام في 8 فبراير 1982 واستمر على رأس وزارة الاعلام حتى 3 مارس 1985.

كذلك شغل وزارة المالية والنفط وزيرا بالوكالة (كانت وزارة واحدة) في التشكيل الوزاري الخامس بعد الاستقلال، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 4 ديسمبر 1965 الى 28 يناير 1967 ليترأس اثر ذلك مجلس ادارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية طيلة تلك الفترة.

وفي التشكيل الوزاري العاشر بعد الاستقلال، عين وزيرا للداخلية بالوكالة في الفترة الممتدة ما بين 16 فبراير 1978 وحتى 18 مارس 1978.

وبحكم منصبه كوزير أصبح عضوا في مجلس الأمة، وكان خلال هذه الفترة يترأس نادي المعلمين.

كما أسس الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد السياسة الخارجية للكويت على أسس ومبادئ وثوابت رئيسية في مقدمتها: التوازن الاستراتيجي، والحياد الايجابي، والدفاع عن الثوابت القومية، والابتعاد عن الأحلاف العسكرية، ادراكا منه لحساسية وضع الكويت ودقة مصالحها الاستراتيجية العليا التي تفرض عليها انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على جميع دول العالم بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الكويت، وصيانة استقلالها وسلامتها الاقليمية، بعيدًا عن التنازعات والتجاذبات الأيدلوجية أو العسكرية التي كانت تحكم العالم ابان الحرب الباردة.

ونظرًا لهذه السياسة المتوازنة، استطاعت الحكومة الكويتية بعد الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990، أن تكسب تعاطف أغلب دول العالم وأن تجعلها تقف مع الشرعية الكويتية بقيادة جابر الأحمد الجابر الصباح ضد الغزو العراقي.

ومما يحسب له أن الدبلوماسية الكويتية استطاعت كسب الاتحاد السوفييتي في ادانة الغزو العراقي ودعم تحرير الكويت، رغم أن السوفيت كانوا حلفاء للعراق وتجمعهم اتفاقيات تعاون وصداقة مع النظام العراقي (97).

وكانت الدبلوماسية الكويتية قد رتبت للشرعية الكويتية، عقد العديد من المؤتمرات التي ساهمت في كسب الرأي العام الدولي الداعم للقضية الكويتية.

