وطن النهار

حظي سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال حياته الحافلة بعشرات الأوسمة والنياشين من مختلف دول العالم التي قدرته، واجتهدت في تكريمه عرفانا بما قدم للمنطقة والعالم.

وفيما يلي ابرز الألقاب والأوسمة التي حصل عليها يرحمه الله.

ألقابه

? 16 يونيو، 1929 ? 13 يوليو 2003: سعادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

? 13 يوليو 2003 ? 29 يناير 2006: صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت.

? 29 يناير 2006 ? حتى الآن: صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

? 9 سبتمبر 2014 ? حتى الآن: صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قائد انساني من قبل منظمة الأمم المتحدة.

الأوسمة

? السعودية «وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى» من المملكة العربية السعودية في 2 يوليو 2000.

? كولومبيا «وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى» من جمهورية كولومبيا في 10 يوليو 2002.

? مالطا «قلادة الشرف» من جمهورية مالطا في 14 مارس 2004.

? الولايات المتحدة شهادة «الدكتوراة الفخرية في القانون» من جامعة جورج واشنطن في 30 يونيو 2005.

? السعودية «قلادة الملك عبد العزيز» من المملكة العربية السعودية في 11 مارس 2006.

? البحرين «وسام عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة» من مملكة البحرين في 12 مارس 2006.

? قطر «قلادة الاستقلال» من دولة قطر في 12 مارس 2006.

? الامارات العربية المتحدة «وسام الشيخ زايد» من دولة الامارات العربية المتحدة في 13 مارس 2006.

? المغرب «الوسام المحمدي» من المملكة المغربية في 11 نوفمبر 2007

? فرنسا «وسام جوقة الشرف الأكبر» من الجمهورية الفرنسية في 1 ديسمبر 2006.

? لبنان «وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاستثانية برتبة وشاح أكبر» من الجمهورية اللبنانية في 20 يناير 2009.

? أذربيجان «وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى» لجمهوريات القوقاز في 24 يونيو 2009.

? سلطنة عمان «وسام عمان المدني من الدرجة الأولى» من سلطنة عمان في 28 ديسمبر 2009.

? ايطاليا «وسام الاستحقاق الرئاسي» لجمهورية ايطاليا في 26 أبريل 2010.

? فرنسا «وسام الاستحقاق الرئاسي» لجمهورية ألمانيا في 27 أبريل 2010.

? سورية «وسام أمية ذو الوشاح الأكبر» من الجمهورية العربية السورية في 16 مايو 2010.

? الأردن «قلادة الحسين بن علي» من المملكة الأردنية الهاشمية في 17 مايو 2010.

? لبنان «قلادة الأرز الوطني من الرتبة الاستثنائية» من الجمهورية اللبنانية في 18 مايو 2010.

? الأرجنتين «قلادة المحرر سان مارتين» من الأرجنتين في 16 يناير 2011.

? اليابان «قلادة كريسا نثموم الامبراطورية» من اليابان في 21 مارس 2012.

? الفلبين «قلادة الاستحقاق لكاندولا» من الفلبين في 23 مارس 2012.

? ألبانيا «وسام جيرج كاستريوت اسكندر بك» من ألبانيا في 26 مايو 2012.

? المملكة المتحدة «الوسام الأعظم من طبقة باث» من ملكة المملكة المتحدة اليزابيث الثانية في 27 نوفمبر 2012.

? الأمم المتحدة «لقب «قائد للعمل الانساني» وتسمية دولة الكويت «مركزا للعمل الانساني» الأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014.

? سلطنة عمان «وسام آل سعيد» من سلطنة عمان في 20 فبراير 2017.

? الكويت «الدكتوراه الفخرية» من جامعة الكويت في 6 مارس 2017.

? تركيا «وسام الدولة» من جمهورية تركيا في 21 مارس 2017.

? الولايات المتحدة «وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى» في 18 سبتمبر 2020، من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تسلمه نيابة عن الأمير، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.

