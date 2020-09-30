وطن النهار

ظل سمو الشيخ صباح الأحمد ملتزماً بجدولة أعماله وتنظيم وقته بما يتناسب مع تعدّد واجباته ومسؤولياته، حيث يقول سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد: «تَعوّدتُ أن أعطي كل عمل حجمه من الوقت»، وأن أنظّم أعمالي، إذ «ان التنظيم هو الذي يجعلك تسيطر على الوقت بدلاً من أن يسيطر هو عليك».

وقد حرص الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد على تنظيم وقته، كي يجد الوقت الكافي لممارسة كل ما يتعلق بحياته الوظيفية والسياسية، وفي هذا يقول سمو الشيخ صباح الأحمد: «الوقت متاح لمن يعرف كيف ينظمه، وقد أدركت ذلك منذ وقت طويل ونجحت في حساب الوقت إلى أبعد الحدود».

ويحاول دائماً أن يجد دائما متّسعاً من الوقت للقراءة، فيقول: «تعودت منذ صغري أن اقرأ كل ما يقع تحت يدي، وكنت أحرص على قراءة تقارير العمل والرسائل الموجهة إلي والمقالات والتقارير الصحافية، كلمةً كلمة، فهذه العادة، تعلمتُ من الآباء مدى أهميتها».

ومع تعدّد مسؤولياته، وكثرة التقارير التي ترتبط بعمله مقارنة بذي قبل، لم يعد يجد الوقت الكافي للقراءة، سوى قراءة ملخص لما ينشر في الصحف المحليّة (في الكويت) والصحف العربية والأجنبية من أخبار ومقالات، فلا يحمل معه من الكتب في سفره سوى القرآن الكريم الذي يحرص دائماً على أن يكون معه في حقيبته اليدوية الشخصية.

وحول ضيق وقته وتعدّد مسؤولياته، يعلق سمو الشيخ صباح الأحمد بقوله: «ما عدتُ أذكر متى كانت آخر مرة ذهبتُ فيها إلى دار السينما، إن المشاغل لا تترك لي مثل هذه المتعة التي تقطعني عن العالم»، وقد عوّضتُ ذلك بمشاهدة التلفزيون، حيث أشاهد على شاشته الأخبار والندوات والمقابلات، وبرامج محطة ديسكفري العلمية.

ويقضي سموه أغلب إجازاته في الرحلات البحرية، حيث يمارس خلالها هواية الصيد، المشهورة محلياً بمسمى «الحَدَاقْ وهي هوايته المفضلة.

ويقول سموه في هذا: «يشكل يوم الإجازة بالنسبة إلي متعة غير عادية، إذ يصبح بإمكاني أن أخطّط لرحلة بحرية، فالرحلات البحرية هي أجمل ما يمكن أن أمارسه في مثل أيام العطل، فأنا أعشق البحر، وأنا من عشّاق الصيد في البحر، أمارسه كهواية مفضلة»، ويتابع الأمير الراحل «البحر هو امتداد تاريخي لنا وارتباطي به امتداد لارتباط والدي وجدي وسيستمر مع أبنائي، فتلاحم الكويت مع البحر هو تلاحم مصيري، حيث كان مصدر الرزق الأساسي للكويتيين قبل النفط».

وإلى جانب هواية الصيد البحري فإنّه يهوى الزراعة. وقديماً كان سمو الشيخ صباح الأحمد يقضي إجازاته في رحلات الصيد البريّة في العراق والصومال، حيث تشتهر الهواية محليّا بمسمّى «القنص»، إلا أنّه مع تبعات الغزو العراقي للكويت، والحرب الأهلية التي ضربت الصومال، توقّف عن ممارسة هذه الهواية.

وعن البحر والبر، قال في كلمته التي ألقاها عند تأسيسه وافتتاحه لنادي الفروسية في الكويت: «حياة الكويتيين مقسومة إلى نصفين متوازيّين، بين البادية والبحر، ونجد سمات البر والبحر في شخصية الكويتي، فهو قد عاش عمره موزّعاً بينهما ويعشقهما بالقدر ذاته، لذلك فإن ارتباطي بالبحر يقابله دائماً ارتباط بالنصف الآخر من حياتنا، أي البر، من هنا نشأ اهتمامنا المزدوج، ورأيت الصيد والفروسية تجسيداً لتراثنا الشريف الذي دعا إلى تعليم أولادنا ركوب الخيل، والتي كانت ولا تزال رمزاً لقيم الفروسية السامية».

