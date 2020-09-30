وطن النهار

عواصم – الوكالات: نعى قادة دول مجلس التعاون الخليجي امس ببالغ الحزن والأسى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مؤكدين ان الدول والشعوب في الخليج فقدت برحليه قائدا فذا امضى عمره في خدمة الانسانية والخير.

ونقلت وكالة الانباء السعودية «واس» عن بيان ملكي قوله ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمير محمد بن سلمان تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وقدما خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة وللشعب الكويتي وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

وفي مسقط أصدر البلاط السلطاني بياناً نعى فيه السلطان هيثم بن طارق المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد وقال إن الفقيد كان أحد القادة العرب الذين ساهموا بحنكتهم وبصيرتهم في إرساء منظومة العدل والإنسانية وإن السلطنة بفقدانه إنما فقدت أخاً عزيزاً محباً.

وفي ابو ظبي نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد سمة الأمير معلنا الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من الثلاثاء، وتنكيس الأعلام في البلاد. من جانبه قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد «رحم الله أب الكويت الحاني.. وقلب الخليج النابض.. وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح.. حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه».

وأضاف «تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت.. ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ووصف ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد سمو أمير الراحل بأنه «رجل الحكمة والتسامح والسلام».وقال في تغريدة على تويتر «رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد.. رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك».وتابع «ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، خالدة في ذاكرة الأجيال».

وفي الدوحة قال الشيخ تميم بن حمد أمير قطر في بيان صادر عن الديوان الأميري، إن الشيخ صباح الأحمد كان قائدا عظيما وزعيما فذا اتسم بالحكمة والاعتدال وبعد النظر والرأي السديد، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار والتضامن ووحدة الصف العربي والدفاع عن قضايا أمته العادلة.

ونعى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى سمو الشيخ صباح الأحمد «الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها» واضاف انه كان «قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية»

وبناءً على أمر الملك صدر قرار بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاث أيام.

من جهته عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون والأمتين العربية والإسلامية لما للفقيد الراحل من محبة صادقة وتقدير عظيم ومكانة كبيرة ترسخت في القلوب بما قام به من أدوار عظيمة في مسيرة مجلس التعاون وجهود حثيثة ومخلصة لنصرة قضاياها ورفعة شأنها ودعم نهضتها ومسيرتها التنموية.

وقال إن العالم فقد بوفاة أمير الإنسانية رائد التنمية الذي سعى دوما بالخير والمحبة والسلام هادفا إلى تعزيز التآلف والتعاون والتضامن بين شعوب العالم ولم يدخر وسعا من أجل خير الإنسانية جمعاء.

