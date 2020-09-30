وطن النهار

القاهرة – «كونا»: أعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه ومواساته لقيادة وشعب وحكومة وبرلمان دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وأكد رئيس البرلمان مشعل السلمي فى بيان ان «الأمة العربية فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله زعيما وقائدا مخلصا للكويت وللأمة العربية والاسلامية لما كان يتمتع به من رؤية حكيمة تجسدت في الأعمال التي قام بها طوال فترة حياته». واضاف ان «الشيخ صباح لم يدخر جهدا في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وجمع كلمتها وتوحيد صفها انطلاقا من ايمانه العميق بضرورة التضامن العربي وتضافر الجهود بين أبناء الأمة العربية للمساهمة في اعلاء شأنها ورفع مكانتها في كافة المحافل الاقليمية والدولية». وأكد البرلمان وقوفه وتضامنه مع قيادة وشعب الكويت الشقيقة في هذا المصاب الجلل وفي هذا الظروف الدقيقة التي تمر بها.