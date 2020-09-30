عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: نعى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمزيد من الحزن والأسى وفاة «زعيم عربي نادر» هو سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد واستذكر أبو الغيط فى بيان له «الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل العظيم ومواقفه المشرفة في خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة وتمسكه المستمر بالحوار كنهج لحل المشكلات المستعصية» وأعرب أبوالغيط عن خالص العزاء لسمو ولي العهد وقيادات دولة الكويت والشعب الكويتي مؤكدا أن ذكرى سمو الشيخ صباح الأحمد ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم العربي وأضاف أن احتفاء العالم بالراحل العظيم ومنحه لقب «أمير الإنسانية» كان فخرا للعرب.ووجه الأمين العام بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الراحل الكبير.

من جهتها نعت مصر سمو الأمير مشيرة الى ان الامة العربية والإسلامية فقدت زعيما عظيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان ان «سمو أمير دولة الكويت كان قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء».وأضاف المتحدث إن مصر تستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للشيخ صباح الأحمد وبصماته البارزة في نهضة دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية.

وذكر ان «الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ ينعى لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخا وصديقا عزيزا ليعرب باسمه وباسم مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم».ووجه الرئيس السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أيام وذلك لوفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد.

في عمان قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر «فقدنا اليوم أخا كبيرا وزعيما حكيما محبا للأردن» واضاف» كان قائدا استثنائيا وأميرا للإنسانية والأخلاق». واستذكر العاهل الأردني المواقف المشهودة للامير الراحل قائلا «لقد كرس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوان في مساعيه الخيرة عن بذل كل جهد لوحدة الصف العربي».واعلن الديوان الملكي الاردني الحداد 40 يوما وتنكيس الاعلام ثلاثة ايام.

من جهته أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن «ألمه الشديد لغياب أمير دولة الكويت.. عن عمر قضاه في خدمة بلده وشعبه والدول العربية الشقيقة وقضاياها، وكان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة». وقال عون «يفقد لبنان بغياب الشيخ صباح شقيقا كبيرا وقف إلى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي مروا بها خلال الأعوام الماضية. ولم يوفر جهدا إلا وبذله في سبيل استقرار لبنان ووحدته وسيادته، كما كان يسارع دائما إلى دعم الشعب اللبناني الذي لن ينسى ما قدمه الراحل الكبير في المحن التي توالت على الوطن الصغير».

وأضاف «لقد أعاد إعمار الكثير من مدنه وقراه التي تهدمت، وساهم في إطلاق مشاريع عمرانية وإنمائية كثيرة. وقبل كل ذلك، كان الراحل الكبير الصوت الصارخ في المحافل الإقليمية والدولية دفاعا عن الحق العربي عموما وعن القضايا العادلة، وفي مقدمها قضية فلسطين.. وعندما اعتدي على الكويت، قاد الراحل الكبير مسيرة تكللت بتحرير أراضي الكويت وعودة السيادة كاملة من دون نقصان».

كما نعى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، الأمير الراحل، قائلا «أنعى إلى اللبنانيين حكيم العرب الشيخ صباح الأحمد، الشخصية الدبلوماسية والسياسية والقيادية العربية الفذة التي ناصرت قضايا العرب والمسلمين ولم تتخل عن لبنان في أصعب الظروف».

