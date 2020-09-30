عربيات ودوليات

رام الله – الوكالات: نعى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى شعب الكويت وللأمتين العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء، فقيد الأمة الكبير، سمو الشيخ صباح الأحمد واصفا إياه بالزعيم والقائد الحكيم، وبالأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.

وقال عباس إن «فلسطين خسرت برحيله قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية عزَّ نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائما إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة».

وأضاف «فقداننا لهذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا هو خسارة كبيرة، مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب دولة الكويت وشعبها في هذه الظروف الصعبة».

