عربيات ودوليات

قدمت الرئاسات العراقية الثلاث التعازي برحيل سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ووصفت رحيله بالخسارة للكويت والمنطقة جمعاء، مؤكدة انه رجل حكيم خدم وطنه وتعامل مع القضايا الاقليمية والدولية بحكمة ودبلوماسية عالية.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح «كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة».

واضاف «عرفناه بإنسانيته وحرصه على علاقات كويتية عراقية متينة، عمل بدون كلل على جمع الكلمة ومغادرة الخلاف، حتى اضحى مثالاً للسلام والخير».

كما اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي انه «برحيله، فقدت الأمة والمنطقة جمعاء رجلاً لم يدّخر جهداً في سبيل دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وضمان الرفاه والتقدم لشعب الكويت والشعوب الجارة». واكد الكاظمي «ساهم الراحل الكبير في تعزيز مسيرة العراق الجديد، الخارج من نير الدكتاتورية، مثلما وقف معه وهو يواجه الإرهاب وينتصر لأرضه ووجوده».

بجروه قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي «تلقينا نبأ وفاة الأمير الأب والشيخ القائد ورأس حكمة العرب، الذي عرفناه إنسانا معطاء، وسياسيا محنكا، وناصحا أمينا». واكد «بوفاته فقدنا داعما للعراق، ومحبا للعراقيين، ومناصرا لقضايا العرب والمسلمين».

‏واعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن العزاء للكويت فيما استذكر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، العلاقة التاريخية بالفقيد ودوره الوسطي المعتدل في التعامل مع أغلب الملفات والقضايا الساخنة في المنطقة والعالم لاسيما العربية والإسلامية منها.

من جهته قدم رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، أمس، تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، معتبراً أن الفقيد مثل نموذجا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

وقال الحكيم في بيان «ببالغ الحزن والأسف تلقينا نبأ رحيل أمير الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وإذ نتقدم بأسمى آيات العزاء والمواساة للكويت الشقيقة قيادة وشعبا، نستذكر علاقتنا التاريخية بالفقيد ودوره الوسطي المعتدل في التعامل مع أغلب الملفات والقضايا الساخنة في المنطقة والعالم لاسيما العربية والإسلامية منها من منطلق سمح ونظرة مسؤولة وموقف بعيد عن الانفعال والتشنج».

واضاف «كما مثل الفقيد نموذجا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء واطلق المبادرات والمشاريع في فترة امارته لدولة الكويت ومن قبلها فترة إدارته لملف الخارجية الكويتية فضلا عن نظرته الأبوية تجاه عامة الشعب الكويتي الشقيق».

