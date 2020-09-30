عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعرب الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه العميق لوفاة سمو الامير الشيخ صباح الأحمد.وقال غوتيريش قبل أن يلقي كلمته خلال مؤتمر صحافي حول «تمويل التنمية في زمن كوفيد» «كان امير الكويت رمزا استثنائيا للحكمة والكرم ورسول سلام وصانع جسور». وأصر غوتيريش على أن يحيي سمو الامير الراحل قبل أن يبدأ مؤتمره الصحافي معربا عن تأثره الشديد بنأ وفاته. ومعرفة غوتيريس بسمو الأمير الراحل تعود إلى ما قبل توليه قيادة المنظمة الدولية حيث سنحت له الظروف أن يتعرف على خصاله وشخصه عندما كان غوتيريش مفوضا ساميا لمفوضية شؤون اللاجئين. واضاف المسؤول الاممي «لن أنسى أبدا عندما كنت مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين أنني شهدت على مبادراته وقيادته لبعض أهم الأعمال الإنسانية في العالم». ومن بعض هذه الأعمال الإنسانية بحسب الأمين العام إنقاذ حياة ملايين الناس ومساعدة وحماية مجتمعات واقعة في محنة كبيرة بسبب نزاعات وكوارث طبيعية. وقال غوتيريش «كان دائما في الصف الأول لحشد تضامن المجتمع الدولي مع المحتاجين».

اعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خالص تعازيه للشعب الكويتي معتبرا ان «الامير الراحل سيبقي خالدا في ذاكرة العالم». وقال جونسون في بيان صحافي «تلقيت نبأ وفاة امير الكويت ببالغ الحزن والاسى فقد كان له دور كبير لا ينسى في دعم العمل الانساني حول العالم وفي تعزيز الاستقرار الاقليمي لشعوب المنطقة».

واضاف ان سمو الامير الراحل قدم خلال حياته ومن خلال عمله كوزير للخارجية ثم اميرا للكويت مساهمات شخصية فاعلة في دعم الاستقرار في الشرق الاوسط علاوة على دعمه للمبادرات والمساعدات الانسانية النبيلة في عدد من دول العالم ستبقى راسخة في التاريخ.

الى ذلك أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن خالص تعازيه وصادق مواساته الخالصة للشعب الكويتي لوفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.فيما وتقدمت ألمانيا بالتعازي وتمنت «أن تستمر جهود الكويت الداعمة للسلام والاستقرار في العالم وفي الشرق الأوسط بصفة خاصة».

