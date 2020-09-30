عربيات ودوليات

انقرة – الوكالات: وصفت وكالة الاناضول التركية للانباء سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد بأنه «وسيط الخير» في منطقة تموج بالصراعات السياسية. وقالت ان قيادة صباح الأحمد للكويت، منذ يناير 2006، اسفرت عن خلق دبلوماسية متزنة وعاقلة في المنطقة، طالما سعت للسلام والعمل الانساني ورأب الصدع في علاقات الدول العربية، أبرزها لعب دور الوساطة في الأزمة الخليجية. وفي عام 2014، منحت الأمم المتحدة أمير الكويت الراحل لقب «قائد للعمل الانساني» لجهوده في مجالات العمل الخيري والدعم الانساني والاغاثة في مختلف أنحاء العالم. كما بات منذ صيف 2017، زعيما لدبلوماسية السلام للخروج من نفق الأزمة الخليجية.

وحَمل الأمير الراحل ألقابا عديدة طوال مسيرة حكمه للكويت، أبرزها «أمير الانسانية» و«رجل السلام» و«زعيم المصالحة» على المستويين العربي والدولي.

ورصدت الأناضول أبرز مراحل حياة الشيخ صباح الأحمد قائلة انه ولد في محافظة الجهراء، في 16 يونيو 1929، وهو أمير البلاد الخامس عشر، والابن الرابع لأمير دولة الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر. وفي عام 1954، عُين صباح الأحمد الجابر، عضوا في اللجنة التنفيذية العليا وهي معنية بمهمة تنظيم مصالح ودوائر الحكومة ومتابعة خططها، وكان آنذاك لم يبلغ الـ25 عاما، ثم تدرج بعد ذلك في تولى المناصب الحكومية.

ثم عُين عضوا بالمجلس الأعلى الذي كان بمثابة مجلس وزاري يدير أعمال الحكومة، وكان عضوا في المجلس التأسيسي لوضع دستور الكويت أيضا. ومع صدور دستور 1962، تولى الشيخ صباح الأحمد عدة حقائب وزارية أبرزها «الارشاد» و«الاعلام»، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء في مارس 1981 وحتى 9 فبراير 1982. كما عين رئيسا لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية، قبل أن يتولى عام 1963 حقيبة وزارة الخارجية، التي ظلت بحوزته حتى عام 1991.وفي يوليو 2003 صار رئيسا لمجلس الوزراء قبل أن يتولى مقاليد الحكم في البلاد في يناير 2006، بعد مبايعة أعضاء مجلس الأمة له بالاجماع.وقالت الوكالة ان صباح الأحمد، رفع علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيها في 14 مايو 1963. وسعى الى لم شمل الأشقاء وحل الخلافات العربية العربية، عندما شارك في الستينيات من القرن المنصرم في اللقاء الذي نظمته الأحزاب المتصارعة في اليمن مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية اليمنية وعندما تدهورت العلاقات حينها بين اليمنين (الجنوبي والشمالي) قام أمير الكويت الراحل بزيارة اليهما في أكتوبر 1972، اذ أثمرت جهوده آنذاك عن توقيع اتفاقية سلام. وفي عام 1968، أسهمت الخارجية الكويتية تحت قيادته بجهود وساطة لحل قضية المطالبة الايرانية بالبحرين وانتهت باستقلال البحرين عام 1971.

وعقب ذلك بعام واحد بذل جهودا للوساطة من أجل الوصول الى حل للنزاع الحدودي بين العراق وايران. وفي عام 1970، شارك في جهود تسوية الصراع المسلح الذي اندلع بين الجيش الأردني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، كما سعى في عام 1971 الى حل النزاع بين باكستان واقليم البنغال.

كما أسفرت جهوده من عام 1980 الى 1984 عن توقيع سلطنة عمان واليمن اتفاقية خاصة باعلان المبادئ، لانهاء حرب اعلامية واقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وفي 1988، اختارته جامعة الدول العربية ليترأس اللجنة السداسية لتحقيق التوافق للأطراف المتنازعة في الحرب اللبنانية الأهلية.

وفي 1990، وقف العالم مناصرا لحق الكويت مقابل عدوان العراق وصدر قرار مجلس الأمن في نوفمبر من العام ذاته باستخدام جميع الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.

وفي يونيو 2019، قام الأمير الراحل بزيارة رسمية الى العراق كانت هي الأولى من نوعها الى بغداد منذ 29 عاما ودشن خلالها عهدا جديدا في مسيرة العلاقات على مختلف المستويات بين البلدين وفي السنوات الأخيرة برز دور الشيخ صباح الأحمد في وساطة مجلس التعاون الخليجي وكان دائم الحديث عن أهمية تغليب وحدة الصف الخليجي.

كما استضافت بلاده المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية لثلاث دورات متتالية، وأعلنت عن تبرع مئات الملايين لاغاثة اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري.

وحصل الشيخ صباح الأحمد، على أوسمة رفيعة عالميا، بينها في مارس «وسام الدولة» وهو أرفع وسام في تركيا. وفي عام 2014 كرمت الأمم المتحدة، أمير الكويت الراحل في احتفالية رعاها بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة آنذاك، تقديرا لجهوده الانسانية، وسماه «قائد العمل الانساني».

ونقلت الوكالة عن خبراء ومراقبين قولهم ان الكويت حافظت في عهد الشيخ صباح الأحمد على مبدأ الحياد ودعم المبادرات الانسانية في حل الأزمات في اليمن وسورية والعراق وليبيا وفلسطين، كما دعمت المسلمين في مناطق كثيرة في العالم.

