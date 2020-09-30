عربيات ودوليات

نعى الأزهر الشريف وامامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وأكد شيخ الأزهر ان التاريخ شاهد على ان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان قائدا حكيما ومخلصا، وداعياً للسلام والحوار بين الناس ودائم العمل على نهضة بلاده، وخدمة قضايا الامتين العربية والاسلامية، فاستحق بجدارة ان يلقب بـ«أمير الإنسانية». ولا يسع الازهر الشريف في هذا المصاب الجلل الا ان يعرب عن خالص التعازي والمواساة للأمتين العربية والاسلامية ولدولة الكويت حكومة وشعبا، داعياً المولى ان يسكن المغفور له بإذن الله فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون». كذلك نعى مفتي جمهورية مصر العربية د. شوقي علام المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ووصفه بفقيد الأمتين العربية والإسلامية. ونعت نقابة الاشراف المصرية سمو الأمير، وقال نقيب الأشراف محمود الشريف ان سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، كان نموذجاً بارزاً في البذل والعطاء، وقائداً حكيماً كرس حياته في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.