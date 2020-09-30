وطن النهار

عرف عن الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أنه صاحب القلب الكبير الذي يسع الكبير والصغير من أبناء الوطن. وقد كانت لأسرته كباراً وصغاراً منزلة رفيعة في قلبه، إذ كان يحنو على أطفال الأسرة ويداعبهم ويسأل عن أحوالهم ويتفقد أوضاعهم رغم انشغاله الشديد بقضايا الأمة وأحداث الوطن. وكان سموه يرحمه الله خير موجه لأبنائه، حريصاً كل الحرص على شؤونهم الخاصة والعامة، يألم لألمهم ويفرح لفرحهم ويسعده أن يرى كلا منهم مستقيماً على الجادة متمسكاً بالصواب. وقد تزوج الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في ريعان شبابه من الشيخة فتوح السلمان الحمود الصباح في أربعينيات القرن العشرين، وهي ابنة عم والده أحمد الجابر الصباح، انتقل رحمه الله إلى رحمة ربه وهو أرمل، فقد توفيت زوجته فتوح قبل الغزو العراقي للكويت، ولم يتزوج بعدها. لديه منها بنت واحدة وثلاثة أبناء وهم: ناصر (وزير الدفاع السابق)، حمد، أحمد (توفي صغيراً في العام 1969)، وسلوى (وقد توفاها الله في عام 2002).

