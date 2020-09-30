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شارك الكثير من الفنانين الكويتيين والعرب في تأبين سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، حيث قال الفنان طارق العلي: نعزي انفسنا جميعا والامة الاسلامية والخليج العربي برحيل قائد عظيم واب لكل الناس والشعوب أمير الإنسانية وقائد العمل الانساني الشيخ صباح الاحمد وشاء الله عز وجل ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ونعزي اسرة آل الصباح وكل من يعيش على أرض الكويت على هذه الحدث الاليم والفاجعة الكبيرة.

اما الفنانة القديرة حياة الفهد قالت : سنشتاق الى هذه الابتسامة فقد كان نعم الاب لنا وداعا يا امير الانسانية ايها الحكيم والى جنات الخلد اللهم ارحمه واعف عنه واجعل مثواه الجنة يا ارحم الراحمين.

وشارك ايضا الاعلامي بركات الوقيان قائلا: ‏«إنا لله وإنا اليه راجعون» ‏أسأل الله أن يعوضه أعالي الجنان ويغفر للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأن يربط على قلوبنا وأن يعوض الشعب الكويتي وأهله ومحبيه الصبر والسلوان.

اما الفنانة شيلا سبت قالت: ‏ومن بعدك ليس للإنسانية امير الشيخ صباح الأحمد الصباح الكويت عظم الله اجورنا.

كما شاركت الاعلامية منال جاسم قائلة: اعتدتُ أن أقول في الأخبار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظهُ الله ورعاه وكم يعزُّ عليّ أن أستبدلها بـ المغفور له يا ربّ العفو والرحمة والمغفرة ارحمهُ واغفر له فإنه كان عزيزاً عليناً رؤوفاً بنا وأنت أرحم الرحمين

وقالت الفنانة سلمى سالم: اليوم يوم سيء علينا كلناخسارة الناس الطيبة والناس إلى تخاف الله عسى ربي يجعله في جنات النعيم مع نبينا محمد ويعفو عنا ويرحمه ويصبر قلوب المحبين لان الشيخ صباح محبته مو بس الكويت في كل العالم لان زرع الخير والطيب والعطاء والسلام في كل مكان الله يرحمه.

اما الاعلامي عبدالله الطراح فقد قال: وداعاً يا حكيم واب العرب وقائد الانسانية اعزي نفسي والشعب الكويتي برحيل الاب والقائد والانسان الذي اثبت لشعبه كيف بالابتسامة ممكن حل كل المشاكل والتصدي للصعاب فقدان القامة الكبيرة المغفور له الشيخ صباح رحمه الله خسارة للكويت والوطن العربي والعالم اجمع وفاجعة ومصاب جلل والمشاعر في هذه اللحظات صعب وصفها اللهم ارحم والدنا واغفر له واسكنه الجنة مع الصالحين.

اما الفنانة شمس الكويتية قالت: نعزي انفسنا وكل ابناء الكويت في وفاة والدنا ووالد الجميع الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وشارك ايضا المخرج علي العلي: نعزي الامة العربية والعالم كله كون ان السلام فقد احد صناعه والدبلوماسية فقدت عميدها والحكمة فقدت احد رجالها وهو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي شهد على تطور الكويت منذ البدايات وحرص ان تتبوأ الكويت بين الامم ودول العالم وجعل للكويت موقفاً شريفاً في كل القضايا في العالم ما جعل للكويت قدراً وسمعة عالية ومحترمة بين البلدان في العالم وعسى الله يرحمه برحمته الواسعة.

اما المخرج صادق بهبهاني قال: ان لدور صاحب السمو الراحل صباح الاحمد الجابر الصباح دوراً كبيراً في نهضة الكويت فقد كان اميرا للانسانية ونبراسا نحتذي به.. ذو ابتسامة لا تفارقه فاليوم نحزن على اننا لن نرى هذه الابتسامة المكتسبة منه مرة اخرى رحمه الله الشيخ صباح الاحمد رحمه الله كان يهتم بالشباب جعل لهم يوماً للشباب وكان يهتم بنهضة الكويت المعمارية والجديدة ولاهل الفن انه عنده حيث فتح بعهده حلم الفنانين بمركز ثقافي كدار الاوبرا وهذا شيء لن ننساه له وموقفه الابيض الدائم مع الفن والفنانين رحم الله اميرنا الراحل صباح الاحمد. واسكنه فسيح جناته.فهو رجل كبير بافعاله وعظيم في انسانيته.

اما الفنان خالد المظفر فقد تحدث قائلا: فقدت الكويت صباحها وقائدها وربانها الذي تشهد له جميع المواقف بموقف عز وفخر ‏في وقت تخلت أغلب الدول عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها أمر بإجلاء كل الكويتيين في وقت تفجير مسجد الصادق حضر رغم كل التحذيرات وقال «هذولا عيالي» في وقت الأزمة الخليجية بنفس اليوم سافر إلى جميع الأطراف شخصيا لحل المشكلة والتزم الحياد وكل ماتبعثرنا كنا نحصل سمو الشيخ صباح الأحمد نسأل الله له الرحمة وان يغمد روحه الجنة.

وشارك الفنان عبدالله الرويشد حيث صرح مختصرا: الله يرحمك يايبا ويغفر لك ويسكنك فسيح جناتك.

اما الفنان ابراهيم محمد قال: ورحل أمير الإنسانية الوالد سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحل واخذ معه الكثير من القلوب المحبة لشخصه الكريم رحمك الله والدنا بوناصر وغفر لك وأسكنك روضةً من رياض الجنة عظم الله أجركم وأجرنا أبناء الكويت الحبيبة وسيبقى أمير القلوب في قلوبنا راسخاً «إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما شارك عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د علي العنزي قائلا: كل نفس ذائقة الموت ولا نملك إلا أن نقول {إنا لله وإنا إليه راجعون}، ونحن نودع أميراً عظيماً، وقائداً فذاً، ورجل دولة وزعيماً إسلامياً كبيراً، كرس حياته في خدمة بلده وامته العربية والإسلامية وباسم أساتذة وطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، نرفع إلى مقام سمو الشيخ نواف الأحمد، وأسرة آل الصباح الكرام، والشعب الكويتي كافة، أحر التعازي، لرحيل المغفور له سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، ذلك الرجل الذي لطالما حرص على مصلحة شعبه الكريم، الشعب الكويتي الوفي الأبي لقد فقدنا قائد مسيرتنا بعد عمر مليء بالانجازات لوطنه، وللأمتين العربية والإسلامية؛ كان عمراً حافلاً بالجهود لأجل رفعة الكويت، حتى وضعها في المكانة المرموقة بين دول العالم؛ لقد مات الشيخ صباح الأحمد، ولم تمت مآثره ولن يغيب عنا ذكره وعمله وانجازاته العظيمة.

اما الفنانة احلام فقد قالت : وترجل الفارس الحكيم .. فارس الانسانية ابوي الشيخ صباح .. رحمة الله عليك يبه صباح .. ياكسر الظهر رحمة الله عليك يالغالي ياقطعة من القلب وعسى الله يبدله بدار خير من داره واهل خير من اهله.

كما شاركت في التعزية الفنانة هيفاء حسين التي قالت : عظم الله اجركم اهلنا واحبابنا بالكويت والله يرحم الوالد قائد الانسانية ويغفر له يارب ويصبر قلوبكم على فقدانه.

وكذلك الاعلامية علياء جوهر قالت: عظم الله أجرنا وأجر أهل الكويت بفقيد الوطن والأمتين العربية والاسلامية والمجتمع الدولي أميرنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح ‏وجزاه الله عنا وعن الأمة الإسلامية والمسلمين خير الجزاء. ‏اللهم اغفر له وارحمه برحمتك وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

وايضا شاركت الفنانة بلقيس التي قالت: استودعناك الله يا امير الانسانية والطيبة انا على فراقك محزونون وعظم الله اجركم يا اهل الكويت وغظم الله اجرنا جميعا ولا حول ولا قوة الا بالله.

اما الفنانة نوال الكويتية قالت : اليوم رحل عنا نور بلدنا وابونا عظم الله اجركم ياهلي اهل الكويت وسيضل الشيخ صباح في قلوبنا دائما الله يرحمك ويغفر لك ياحبيبنا.

اما الفنان مطرف المطرف فقد قال: نستودعك الله يا اميرنا الغالي اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله.

وشارك ايضا الملحن فهد الناصرالذي قال: سأفتقد ابتسامته التي تجعلني في قمة شجية ألحاني الوطنيه واصراري على النجاح في كل عمل وطني وسأفتقد تشجيعه وكلامه الطيب في كل محفل وطني عندما ارى تصفيقه لمجهوداتي البسيطة وسأفتقد كلماته التحفيزية عندما أصافحهُ تبجيلاً ووقاراً لسماع اجمل الكلمات وأرقاها.. انا على فراقك ياوالدي وحاكمي وسيدي وقائدي وأميري وحبيبي لمحزونون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم خالص عزائي لسيدي الشيخ نواف الأحمد ومعالي الشيخ مشعل الاحمد حفظهم الله واسرة الصباح الكريمة والشعب الكويتي كافة وانا لله وانا اليه راجعون.

وكانت هناك مشاركة من الفنانة امل بوشوشة التي قالت : احر التعازي للشعب الكويتي الشقيق بوفاة امير الانسانية والصلح والوالد الشيخ صباح الاحمد الذي كان قائداً عربياً حكيماً لجميع الشعوب في الوطن العربي.

اما الاعلامية غنيمة دشتي قالت: ‏رحم الله والدنا وقائدنا وأميرنا سمو الشيخ صباح الأحمد ونعزي أنفسنا والشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية بهذا المصاب الجلل سائلين الله عز وجل أن يرحم فقيدنا ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون اللهم إنا نشهد ان والدنا قد احسن إلينا و عطف على رعيته و اجتهد في عمله و ادى امانته اللهم ارحمه و اجزه عنا خير الجزاء.

وكتب الفنان اللبناني ?مروان خوري?: «تعازيّ القلبية للعالم العربي عموماً وللكويت الحبيبة خصوصاً بوفاة اميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله واسكنه فسيح جناته».

والفنان اللبناني ?رامي عياش كتب ايضا: «اهلي واخواني واصدقائي في دولة الكويت الحبيبة حزننا كبير بفقدان امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد .عظم الله اجركم».

اما رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ كتب: «رحمة الله على الشيخ الوالد صباح الاحمد الصباح عزائي لأهلنا في الكويت والوطن العربي والعالم أجمع وحفظ الله الكويت وأهلها وأخر الاحزان».

‏كما شارك الفنان السعودي عبدالاله السناني الذي كتب: رحم الله صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الصباح سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يديم على الكويت الحبيبة عزها وأمنها واستقرارها. عزاءنا لأهلنا في الكويت والوطن العربي والعالم أجمع.

كما كتبت الفنانة اليسا تعزيتها قالت فيه : ‏كل التعازي لشعب الكويت على وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح شخصية استثنائية لها الكثير من الأفضال على العالم العربي وعلى لبنان أحر التعازي للكويتيين والصلوات لروحه.

اما الفنان صلاح الملا فقد كتب : نعزي انفسنا واهل الكويت والانسانية في وفاة القائد الانسان الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ونسال الله له الرحمة ونقول .. «لن ننساك».

كما كتب الفنان نبيل شعيل : اللهم ارحم عبدك صباح الاحمد واغفر له وارحمه واعف عنه ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

كما شارك د خليفة الهاجري رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية قائلا: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية ببالغ الحزن والأسى، وعميق التأثر المغفور له، بإذن الله، الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، أمير دولة الكويت وإذ ننعى الفقيد الكبير، لنعرب عن تأثرنا وحزننا بهذا المصاب الجلل، ونضرع إلى الله جلت قدرته، أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه. وأن يلهمنا والأسرة الحاكمة والشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي الصبر والسلوان.

وشارك الإعلامي عبدالرحمن الديّن، حيث قال: «لم يكن أميراً أو رئيساً كان أباً .. خسارتنا كبيرة والكويت فقدت صباحها والكويتيون فقدوا والدهم، صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله سطّر أكبر أشكال التضحية والعطاء لأبنائه طوال فترة مسيرته التي بدأت مع بداية حياته السياسية.. كان مثالاً لنا جميعاً في حكمته ورمزاً عظيماً للإنسانية، ستبقى ذكراه راسخة في قلوبنا جميعاً.

