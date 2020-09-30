إضاءات

نعى فنانون مصريون، وفاة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاماً، مؤكدين أنه كان زعيماً وطنياً عظيماً. وكتبت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، عبر حسابها الشخصي بفيس بوك: «أنعى ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيماً عظيماً»، موضحة أن سمو الأمير قضى عمره بعطاء وانجازات في خدمة شعب الكويت والأمة العربية، مقدمة خالص العزاء للكويت شعباً وحكومة وقيادة.

ونعى الفنان المصري محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، قائلًا: «البقاء لله، رحمة الله عليه، تعازينا لأهلنا في الكويت، اللهم ارحمه واغفر له يارب، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح». ونعت الفنانة المصرية دينا، سمو الأمير عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستغرام»، قائلة: «خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق بوفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته».

وكتب الفنان المصري محمد عبدالرحمن «خالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق بوفاة الأمير ?الشيخ صباح الأحمد الصباح?، ‏إنا لله وإنا إليه راجعون».

فيما كتب الفنان المصري أحمد فهمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي بوفاة سمو الأمير ‏الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ‏أمير دولة الكويت، أسكنه الله فسيح جناته».

