وطن النهار

رحل أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد مسيرة حافلة بالعطاء وزاخرة بالإنجازات، سجل خلالها بأحرف من نور جهود بارزة على مدار 65 عاما قضاها في خدمة بلاده ودفاعا عن قضايا أمته ودعم القضايا الإنسانية وحقق نهضة اقتصادية بكل المقاييس.

ومنذ ان تولى سموه مقاليد الحكم في 29 يونيو 2006، تعهد بحمل الأمانة ومواصلة العمل من أجل الكويت وأهلها، داعيا الجميع للعمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة يسودها التعاون والإخاء

وشهدت الكويت في عهد سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قفزات تنموية وإنجازات في مختلف المجالات، خلدت اسمه في قلوب ابناء وطنه بعد سنوات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية لم يبخل فيها بنقطة عرق ليسود الاستقرار والسلام في المنطقة العربية والاسلامية والعالم

وتولى سمو الشيخ صباح الأحمد قيادة المسيرة الكويتية، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية، والدبلوماسية حيث عقد العزم منذ تسلم الراية على دعم الإصلاح، ومحاربة الفساد، وترسيخ دعائم التنمية، وتعزيز الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الخارجية.

الإنجازات وغيرها جاءت تنفيذاً لتطلعات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتحقيق رؤيتها (كويت جديدة 2035) الرامية لتحويل البلاد لمركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، وتسريع عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق الهدف المنشود للقيادة السياسية بأن تعود الكويت كما كانت «درة الخليج.

واستمرت مسيرة العطاء والنجاح عند توليه قيادة دفة السياسة الداخلية للبلاد فقد حرص منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب رئاسة الوزراء على تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تطول مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي فقام سموه بتشجيع القطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر أمام الشباب الذين يضعهم سموه في مقدمة اهتماماته ورعايته من خلال دعم المشروعات الصغيرة.

وتعزيزا لاهتمامه بتنمية القطاع الاقتصادي في الدولة قام سموه عام 2004 بجولة آسيوية على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى شملت الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتمكن من عقد 10 اتفاقيات وبروتوكولات ومشاريع اقتصادية ضخمة مع هذه الدول.

واستتبع سموه تلك الجولة بزيارات أخرى إلى عدد من الدول الأوروبية لنقل تجاربها ونجاحاتها إلى الكويت مؤكدا في كل خطوة من خطواته إصراره على تحقيق الهدف الأمثل الذي يسعى إليه بتحويل البلاد مركزا ماليا وتجاريا إقليميا لتستعيد الكويت دورها التاريخي لؤلؤة للخليج.

منذ تولي صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد قيادة المسيرة الكويتية، في 29 يناير 2006، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية والدبلوماسية عقودا حافلة بالتطورات والأحداث.

ومنذ ذلك اليوم التاريخي بدأت أسطر جديدة تكتب في تاريخ الكويت وفي مسيرة سموه في قيادة هذا الوطن العزيز حيث استمر في تكريس رؤيته الثاقبة في الاهتمام بالاقتصاد لأنه عصب التنمية والتطور في أي مجتمع.

وعلى مدى 14 عاما من تولي سمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم شهدت البلاد نهضة تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة «صباح الأحمد البحرية» التي تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملا ما يدل على تشجيع سموه على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في المساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد.

وحرص امير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد على تحقيق رؤية الكويت في عام 2035، التى تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتذكي فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

ومن أبرز التطلعات التي تضمنتها الرؤية استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج، ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية، وتوفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة، الهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم، وترسيخ الفكر الجديد في التخطيط الإستراتيجي والرؤى لتتحول إلى واقع حقيقي، وستكون الخطوة الأولى نحو الوصول إلى الرؤية المنشودة عام 2035.

وعقد العزم منذ تسلم الراية على دعم الاصلاح، ومحاربة الفساد، وترسيخ دعائم التنمية، وتعزيز الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الخارجية.

وشهدت فترة حكم سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير الكويت قفزة تنموية تنفيذا لتطلعاته وتوجيهاته بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وتسريع عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الهدف المنشود للقيادة السياسية بأن تعود الكويت كما كانت عروس الخليج.

وتنفيذاً لهذه الرغبة، تم إنجاز العديد من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية من أبرزها:-

? مدينة (صباح الأحمد البحرية) نسبة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي تعد أول وأكبر مشروع يشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص، وتحتوي المدينة على العديد من عوامل الجذب، حيث قسمت إلى قطاعات تتخللها ممرات مائية صناعية، كما تحتوي على خدمات متكاملة من مدارس ومساجد ومراكز أمنية برية وبحرية ومتنزهات عامة.

? من المشاريع التنموية المهمة والعملاقة التي تشهدها الكويت ويرتقب افتتاحها بشكل رسمي قريباً، مشروع (مستشفى الشيخ جابر) الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وسادس أكبر مستشفى في العالم. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى الرئيس للمستشفى نحو 1200 سرير، ويضم العديد من المباني الملحقة لتخصصات طبية مختلفة، ويتوقع أن يصبح المستشفى صرحاً طبياً عالمياً، ومنارة للعلم وتدريب الكوادر الطبية، حيث سيقدم المستشفى خدماته الطبية لأكثر من 600 ألف نسمة.

? يأتي ميناء مبارك الكبير كأهم وأكبر مشاريع خطة التنمية التي تقوم بها وزارة الأشغال. وشهد السادس من أبريل 2011 وتحت رعاية أمير البلاد حفل وضع حجر الأساس لإقامة هذا الميناء في جزيرة بوبيان، وسيشكل مشروع ميناء مبارك محور نظام نقل إقليمي في المنطقة، يدعم خطط الكويت التنموية، وسيسهم في انفتاح البلاد على العالم تجارياً واقتصادياً، وسيدعم خطة المواصلات والمنافذ التي ستكون أحد العناصر الرئيسة في تحقيق الرغبة بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي. ويهدف المشروع إلى إنشاء ميناء بحري رئيس بسعة 24 مرسى يكون محوراً رئيساً للنقل الإقليمي، ويربط الأرض بالبحر بوسائط نقل متعددة كالطرق السريعة، والسكك الحديد، ويعزز مكانة الكويت كمركز مهم للنشاط الاقتصادي الإقليمي. وسيشكل ميناء مبارك الكبير بعد إنشائه نقلة نوعية في قطاع تجارة الترانزيت، وسيمثل خطوة مهمة في العودة مرة أخرى لإحياء طريق الحرير من خلال بوابة الكويت.

? من المشاريع الحيوية التي دشنت في عهد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشروع جسر جابر، وهو جسر بحري بطول يتجاوز 37 كيلومتراً، ويربط ما بين مدينة الكويت ومدينة الصبية الجديدة. ويهدف المشروع إلى حل الاختناقات المرورية من منطقة الشويخ، وتسهيل حركة مرور الشاحنات التجارية (الداخلة والخارجة) إلى ميناء الشويخ.

? مشروع (الوقود البيئي)، فتم توقيع عقوده في 13 أبريل 2014، لتبدأ المرحلة الثالثة من عملية تطوير القطاع النفطي في البلاد، وذلك بعد مرحلة التأسيس في ستينيات القرن الماضي، ثم عملية التحديث في الثمانينيات، لتدخل الآن مرحلة جديدة تضع الكويت في مكانة متقدمة من خلال توفير أحدث المصافي العالمية في صناعة تكرير البترول. ويهدف المشروع إلى تطوير وتوسعة كل من مصفاة ميناء الأحمدي التي ستصبح طاقتها التكريرية 346 ألف برميل يومياً، ومصفاة ميناء عبدالله التي ستصل طاقتها إلى 450 ألف برميل يومياً، وبذلك تصبح الطاقة التكريرية الإجمالية للمصفاتين 800 ألف برميل يومياً.

كما سيتم ربط المصفاتين معاً لتصبحا مجمعاً تكريرياً متكاملاً، يتمتع بالمرونة بشكل يمنح الكويت القدرة على تلبية المتطلبات المتغيرة للأسواق عالمياً ومحلياً من منتجات البترول المختلفة، كما يهدف إلى الارتقاء بأداء هاتين المصفاتين ورفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية، مع المحافظة على الاستخدام الأمثل للطاقة.

? وفي محطة تاريخية لصناعة النفط الكويتية، تم في 13 أكتوبر 2015 توقيع عقود تنفيذ مشروع (مصفاة الزور). وسيتم تسليم المشروع مبدئياً في يوليو 2019، على أن يتم التشغيل الأولي في ديسمبر 2018. وتعتبر مصفاة الزور جزءاً أساسياً من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، وشركة البترول الوطنية الكويتية، في زيادة القدرة التكريرية للكويت إلى 1,41 مليون برميل في اليوم. وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 615 ألف برميل في اليوم، ومن خلالها يتم إنتاج 225 ألف برميل يومياً من زيت الوقود البيئي ذي المحتوى الكبريتي المنخفض الذي يستخدم في محطات الطاقة الكهربائية داخل الكويت، واستخدامه سوف يخفف من الآثار البيئية إلى حد كبير.

? من المشاريع الاستراتيجية التي ستحدث نقلة نوعية في مسيرة الكويت الاقتصادية (مبنى الركاب الجديد 2 في مطار الكويت الدولي)، حيث من المقرر أن يمثل هذا الصرح الهائل الذي تبلغ كلفة إنجازه 1,3 مليار دينار كويتي، نقلة نوعية في مجال النقل في البلاد لتجعلها محوراً إقليمياً رئيساً للشرق الأوسط. وتم وضع تصميم رئيس مرن للموقع، بحيث يكون مبنى الركاب في موقع استراتيجي قابلاً للتوسعة مستقبلاً، وسوف يستوعب المطار مبدئياً نحو 13 مليون راكب سنوياً مع إمكانية التوسع، ليزيد العدد إلى 25 مليون مسافر، واستيعاب 50 مليون راكب مع مزيد من التطوير.

? في 18 ديسمبر 2015، افتتح الشيخ صباح الأحمد (استاد جابر الدولي) الذي تتسع مدرجاته إلى 60 ألف متفرج، ويعد من أكبر الملاعب في الكويت، والسابع عربياً والـ25 عالمياً من حيث السعة. والشكل الهندسي المعماري للاستاد مستوحى من فكرة المزج بين مجتمعي البحر والبادية، فكان على شكل سفينة (بوم كويتي) من جوانبه. أما السقف، فهو أشبه بسرج الخيل، وهو ما جعله تحفة في التصميم الهندسي. أما (مدينة جنوب المطلاع)، فهي أكبر مشروع إسكاني متكامل الخدمات في تاريخ الكويت.

? تعتبر (جنوب المطلاع) أكبر مدينة سكنية في الكويت، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى نحو 400 ألف نسمة

? افتتح أمير الكويت مشروع حديقة الشهيد بمنطقة شرق، وأزاح الستار عن نصب الشهيد الذي يجسد ما قدمه شهداء الكويت من تضحيات وبطولات من أجل الوطن العزيز. وأقيم مشروع حديقة الشهيد (حديقة الحزام الأخضر سابقاً) على مساحة 220 ألف متر مربع، وتضم الحديقة نصب الدستور الذي افتتح بمناسبة مرور 50 عاماً على وضع دستور الكويت، وساحة السلام، ومتحف الشهيد الذي يصف أهم معارك الكويت (الرقة والصريف والجهراء)، كما تحتوي على نوافير وشلالات وبحيرات وأشجار، كما تشمل مسرحاً مفتوحاً ومتحفاً للنباتات البرية والطيور الكويتية، ومختبراً للنباتات البرية النادرة.

? تم افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي «دار الأوبرا»، تزامناً مع احتفال الكويت باختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2016، ليكون صرحاً ضخماً جديداً من العطاءات الحضارية والثقافية والإسلامية، وانفتاحها على الثقافات العالمية. وأنجز هذا المشروع الذي يتكون من أربعة مبانٍ رئيسة في وقت قياسي لا يتعدى 22 شهراً، حاملاً داخله الديكورات واللوحات الفنية التي تعكس ثقافة الكويت العربية والإسلامية.

? افتتاح متحف «قصر السلام»، الذي يُعَد من أهم الصروح التاريخية والمعمارية في الكويت؛ إذ يعود تاريخه الى بداية ستينيات القرن الماضي.

? مستشفى الجهراء الجديد «يعد بين اكبر المستشفيات في الشرق الاوسط».

? مدينة الحرير «مدينة قيد الانشاء».

? مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك «احد ابرز المراكز الصحية المتخصصة».

? مشروع تطوير طريق الجهراء «يعد أحد أهم وأضخم المشاريع ضمن خطة تطوير البنية التحتية في الكويت».

واستنادا إلى رؤية سموه للكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار أعلنت الحكومة في يناير 2017 عن الخطة التنموية الواعدة (كويت جديدة 2035)

وتعدَّدت مبادرات سموه المعبّرة عن حبه لأبناء هذا البلد وشعوره باحتياجاتهم، ومنها المكرمة الأميرية التي أثلجت صدور الكويتيين عام 2011، حين تكرّم سموّه بمنح مبلغ ألف دينار لكل مواطن، إضافة إلى المواد التموينية لمدّة 14 شهرًا.

خلال سنوات حكمه لم ينس الشيخ صباح الأحمد الشباب، ومن منطلق إيمانه بأن «ثروة الكويت الحقيقية أبناؤها»، كان الشباب مركز الاهتمام لصنع المستقبل، فلم يدخر في العناية بالتعليم، وابتعاث المتفوقين من أبنائها لاستكمال دراستهم العليا في الخارج، وتوفير الوسائل والبرامج لتدريب الشباب وتوجيه طاقاته الإبداعية إلى سوق العمل.

في شهر إبريل لعام 2013، أصدر القانون رقم 98/2013 بخصوص إنشاء صندوق باسم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يهدف هذا القانون لدعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الإقتصادي في الكويت. الصندوق الوطني هو مؤسسة عامة مستقلة برأس مالي قدره مليارين دينار كويتي، تُطور وتُمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُجدية والمملوكة من قِبل كويتيين بنسبة تصل إلى 80% من رأس المال. وتتمحور رؤية الصندوق في بناء مجتمع ريادي يُحفّز أصحاب المشاريع على الإبداع ويُحقق فرص التنمية الاقتصادية في الكويت.

