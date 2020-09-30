وطن النهار

? 2007: أعلن سمو الأمير في القمة الثالثة لمنظمة البلدان المصدّرة للنفط «أوبك» في نوفمبر 2007 عن تبرّع الكويت بمبلغ 150 مليون دولار لدعم برنامج، يموّل البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغيّر المناخي.

? 2008: أنشأت الكويت صندوق الحياة الكريمة، وساهمت بمبلغ؛ قدرة 100 مليون دولار في رأسمال الصندوق لمواجهة انعكاسات أزمة الغذاء العالمية على الدول الأقل نموّاً.

? 2009: أطلق سموه في مؤتمر القمة العربية الذي عُقد في الكويت مطلع 2009 مبادرة دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، برأسمال ملياري دولار. وأمر سموه بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لتفعيل انطلاقة هذه المبادرة. وتبرّع سموه خلال القمة بمبلغ 34 مليون دولار لتغطية احتياجات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

? 2010: خلال مؤتمر المانحين لإعمار شرق السودان، الذي عُقد في الكويت في ديسمبر 2010، جرى الإعلان عن مساهمة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لمنطقة شرق السودان، على أن يقدّم المبلغ، من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. 2011: تبرّع سموه بمبلغ مليون دينار كويتي لمشروع رحلة الأمل، التي ساهمت في إبراز وجه الكويت الإنساني.

? 2012: أعلن سموه في مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي عن تبرّع الكويت بتكاليف تجهيز المقر الجديد للمفوضية العامة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية.

? 2012: أطلق سموه مبادرة لتنمية الدول الآسيوية غير العربية الأقل نموّاً، عبر برنامج من ملياري دولار، تساهم فيه الكويت بـ300 مليون دولار. 2013: استضافت الكويت المؤتمر الدولي الأول لمانحي سورية، وأعلن سموه عن مساهمة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار أميركي لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق.

? 2013: أعلن سموه في القمة العربية الأفريقية الثالثة عن تقديم قروض ميسّرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى سنوات خمس.

كما أعلن سموه عن عزم الكويت تخصيص جائزة مالية سنوية بمبلغ مليون دولار، باسم المرحوم الدكتور عبدالرحمن السميط، تختص بالأبحاث التنموية في أفريقيا.

? 2014: تبرّعت الكويت بمبلغ 500 مليون دولار أميركي من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الانساني للشعب السوري الشقيق.

? 2014: أعلن سموه مضاعفة مساهمة الكويت الطوعية السنوية الثابتة لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ الإنسانية إلى مليون دولار.

? 2015: تبرّعت الكويت بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق.

? 2016: أعلن سموه في المؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سورية عن مساهمة الكويت بمبلغ، 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات في دعم الوضع الإنساني للشعب الشقيق.

وأعلن سموه عن قيام الأجهزة الاستثمارية في الكويت بتوجيه مبلغ 4 مليارات دولار أميركي إلى قطاعات الاقتصاد المصري.

? 2018: أعلن سموه أن الكويت ستلتزم تخصيص مليار دولار قروضاً، ومليار دولار للاستثمار في الفرص الاستثمارية في العراق.

