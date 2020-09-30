مال وأعمال

بعيون باكية وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ودعت الكويت، أمس، أميرها وقائد نهضتها وأحد مؤسسيها العظام، أمير الانسانية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث أكد عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والاقتصاديين أن أمير الانسانية هو باني الكويت الحديثة وكانت دعواته نبراساً لتحقيق نهضة شاملة هدفها تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.

وفيما أشار عدد منهم لـ «النهار» الى نفاذ بصيرة الأمير وحكمته في العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، شدد الكثير منهم أن سموه – رحمه الله – كرس نفسه وكل وقته لما فيه خير الكويت ورفعة شأنها وتعظيم مصالحها الوطنية على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية بمسيرة انجازات تعتمد على رؤية صائبة وبصيرة نافذة من أجل الكويت وأهلها الأوفياء لسموه فاحتلت الكويت مراتب متقدمة في جميع المجالات على المستويين الاقليمي والدولي.

وفيما يلي التفاصيل..

حكيم الكويت

في البداية ، نعى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ببالغ الحزن والاسى الى شعب الكويت وفاة المغفور له والدي البار ورائد نهضتنا صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وقال الروضان ان سموه كان المثل والقدوة للابن البار بالكويت والأخ المقدام لجميع أهلها مستثمرا سموه رحمه الله، عبقريته السياسية في خدمة وطنه وشعبه فعرف عنه أنه (حكيم الكويت) في أوقات الشدة والرخاء على السواء.

وأضاف الروضان أن سموه وهب نفسه وكرس كل وقته وجهده لما فيه خير الكويت ورفعة شأنها وتعظيم مصالحها الوطنية على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية بمسيرة انجازات تعتمد على رؤية صائبة وبصيرة نافذة من أجل الكويت وأهلها الأوفياء لسموه فاحتلت الكويت مراتب متقدمة في كل المجالات على المستويين الاقليمي والدولي. وتابع، ان سموه اتسم بقيم الوطنية والبذل والعطاء والمحبة والتسامح والانسانية ورسخها ببصمات واضحة في كل موقع شغله وفي عقل وفكر كل من عمل معه أو اقترب منه على امتداد مسيرة سموه منذ ولوج سموه سلم العمل العام في مرحلة ما قبل الاستقلال.

قيادة رشيدة

وذكر الروضان أن الكويت وطنا ومواطنين نعمت في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة بمكانة اقليمية ودولية مرموقة ودور حضاري وانساني ريادي لا يخطئه بصر أو بصيرة، مشيرا الى أن سموه حظي بتكريم وتقدير أممي وعالمي حيث منح لقب قائد للعمل الانساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الانساني في تكريم أممي غير مسبوق من منظمة الأمم المتحدة.

وشدد على أن العالم أجمع على حكمة وحنكة سموه وتفرده في العمل من أجل نشر السلام وتحقيق الاستقرار في مختلف المناطق ومواصلة دوره الريادي في اخماد الأزمات وتعزيز التعاون في العالم.

وتضرع الروضان الى الله عز وجل، ان يتغمد سموه، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الابرار والصالحين والصديقين وحسن اولئك رفيقا وجزاه الجزاء الأوفى على ماقدمه من اعمال جليلة لوطنه وشعبه وامته العربية والاسلامية وسبحان الله العلي المتفرد بالبقاء وانا لله وانا اليه راجعون.

ونعى رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الأسبق وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر سمو الأمير قائلاً: رحمه الله رحمة واسعة وادخله فسيح جناته، شاركنا في افراحنا واحزاننا، ويوم الحزن الأكبر لم يشاركنا فيه.

باني الكويت

وبعين باكية نعى وزير التخطيط ورئيس مجلس ادارة بنك الكويت التجاري الأسبق علي الموسى فقيد الأمتين العربية والاسلامية وأمير الانسانية بالقول « بسم الله الرحمن الرحيم، الكويت اليوم خسارتها في الفقيد، هذا رجل ممن بنى الكويت في الأساس وكان لسياسته الحكيمة دور كبير في تعزيز موقع الكويت داخلياً وخارجياً، نحن اليوم نعزي روحنا ونشكر كل من يشاركنا العزاء.

ومن جانبه، نعى وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر فقيد الأمة صاحب السمو بالقول رحم الله أميرنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الجابر الصباح وأسكنه الفردوس الأعلى وعظم الله أجر أسرة آل الصباح والشعب الكويتي بهذا المصاب الأليم وألهمهم الصبر والاحتساب. وأضاف قائلاً نسأل الله تعالى أن يبارك في سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ويجعله خير خلف لخير سلف.

فارس الدبلوماسية

وبدوره، نعى رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد المرزوق أمير الكويت الراحل قائلاً «رحم الله أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. كان قائداً للانسانية وفارس الدبلوماسية الكويتية التي اتسمت دوما بالحكمة والاعتدال وتوثيق أواصر الاخوة.

ومن جانبه، عبر وكيل وزارة التجارة عبدالله العفاسي عن الحزن العميق والأثر البالغ في رحيل المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وقدم العفاسي في تصريح صحافي العزاء والمواساة للاسرة الحاكمة الكريمة ولعموم الشعب الكويتي والامتين العربية والاسلامية وللعالم أجمع في رحيل قائد انساني عظيم قدم الكثير في مسيرته العطرة والمعطاء على كل الأصعدة السياسية والانسانية والذي له بالغ الأثر والحزن. وأكد أن العالم فقد قائدا حكيما وفذا وحكيماً تشهد له الميادين كافة بمأثره وعطائه المتواصل طيلة مسيرته وعزاؤنا الوحيد ماقدمه لبلده وأمته من عمل مخلص ودؤوب شهد له العالم كافة وإنا لله وانا اليه راجعون.

عظم الله أجرنا وأجركم وأجر الكويت والعالم أجمع بوفاة أميرنا وقائد الانسانية، اللهم ارحم أميرنا واغفر له ووسع مدخله وثبته عند السؤال واجعل قبره روضه من رياض الجنة.

وما نعزي الا انفسنا في فقدان الانسان القائد والذي كان الداعم الأول للاقتصاد الكويتي الجديد من خلال دعم القطاع الصناعي والذي رأى في هذا القطاع الأمن والأمان.

فسيح جناته

ونعى وزير النفط الأسبق د. علي العمير الأمير الشيخ صباح الأحمد قائلاً: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها، عظّم الله أجركم. و«انا لله وانا اليه راجعون».

وقال اللهم «انا استودعناك أميرنا صباح الأحمد، اللهم جازه بالاحسان احسانا وبالسيئات عفواً وغفرانا، اللهم اننا أحببناه أميراً وعهدناه قائداً انسانياً فاغفر له وارحمه وأكرم نزله».

قال وزير النفط الأسبق د.عادل الصبيح عظم الله أجركم اهل الكويت والامتين العربية والاسلامية بوفاة قائد الانسانية الشيخ صباح الاحمد الصباح نسأل الله له الرحمة ولكم الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون ?الَّذينَ اِذا أَص?بَتهُم مُصيبَةٌ قالوا اِنّا لِلَّهِ وَاِنّا اِلَيهِ ر?جِعونَ).

وقال رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان: رحمة الله على أمير الانسانية، نعزي الجميع وأهلنا وأسرنا ونعزي المواطنين والمقيمين والعالم أجمع واسكنه الله فسيح جناته، ولا نقول سوى، انا لله وانا اليه راجعون

داعم رئيس

وعبر رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ عن بالغ أسفه وحزنه العميق لفقدان أمير الانسانية وحكيم الأمتين العربية والاسلامية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل منزلته في الفردوس الأعلى باذن الله.

وأشار الطبيخ الى أن صاحب السمو أمير البلاد كان الداعم الأول لشباب وأهل الكويت، وأنه كان أول المبادرين في دعم ورعاية مبنى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، لافتاً أن أيادي سموه في دعم منظمات المجتمع المدني شاهد عيان في كل مكان من أرض وطننا الحبيب الكويت. وأضاف ان فقيد الأمة تمكن من أن يجعل الكويت دوراً قيادياً في العالم أجمع، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة.

وقال عيسى بورسلي عبر صفحته على تويتر «نعزي أنفسنا وننعى والدنا واميرنا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح طيب الله ثراه، اللهم أني حللتك كحاكم لي أمام الله وثم خلقك وانا لله وانا اليه راجعون».

