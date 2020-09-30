مال وأعمال

قال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير اننا ننعى ببالغ الأسى والحزن أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي شكل رحيله صدمة للعالم بأسره، فلقد رحل قائد العمل الانساني الذي كان دائما داعية للحق والتسامح والسلام، ومجسدا لصوت الاعتدال والحكمة.

فلقد أسس رحمه الله دعائم لفلسفة جديدة للعمل الدبلوماسي في العالم، تقودها روح المسؤولية والمصداقية واحترام كرامة الانسان وحقوقه، الى جانب جهوده الكبيرة المبذولة في دعم العمل الخيري، كما تجاوزت عطاءاته الانسانية حدود الكويت الى آفاق انسانية عالمية، فمسيرة سموه وبما تحفل من انجازات تاريخية مضيئة جعلته رحمه الله وعن جدارة عميدا لدبلوماسية عنوانها الوسطية ورجلا للسلام قدم الكثير لخير بلده ولخير البشرية وتقدمها، كما كان رحمه الله راعيا لمسيرة التنمية والبناء في الكويت خلال السنوات الماضية ورجل العطاءات التي لا تنضب والانجازات التي لا تتوقف.

حمل المغفور له الكويت في قلبه فسكن في ضمائر وقلوب شعبه لتشهد الكويت في عهده قفزات تنموية وانجازات في مختلف المجالات، خلدت اسمه في القلوب.

رحم الله أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

