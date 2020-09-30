مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، نعزي أنفسنا والشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم بأكمله لوفاة المغفور له باذن الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لشعبه وأمته من أعمال جليلة ومواقف انسانية يشهد لها القاصي والداني. واضاف الصقر ولقد تلقينا نبأ الوفاة بقلوب مليئة بالحزن والألم، فقد كان قائدا وزعيما فذا تشهد له كل المحافل بمواقفه وانجازاته العظيمة التي قدمها لشعبه ومنطقته والعالم على مدار حياته الزاخرة بالخير والعطاء.

ولا يمكن أن ننسى دور سمو الأمير الراحل في العديد من المواقف التي يصعب حصرها، اذ استطاع أن يُرسى دعائم الديمقراطية والاستقرار ويدفع بمسيرة التنمية في الكويت كما تمكن بحكمته المشهود له بها في قيادة السفينة الى بر الأمان وسط متغيرات دولية وتوترات اقليمية غير مسبوقة فأجمع الكويتيون على حبه والعالم على حكمته. ويتركنا أميرنا اليوم مطمئنا على مستقبل الكويت التي أسس لها ثوابت راسخة ومكانة دولية قادرة على استكمال نهضتها والقيام بدورها الاقليمي والدولي الفاعل في ارساء السلام وترسيخ دعائم التنمية.

