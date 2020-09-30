مال وأعمال

نعى بنك الكويت المركزي، للشعب العزاء في والده وللكويت العزاء في قائدها وللانسانية العزاء في أميرها. وأضاف المركزي: الى جواره سبحانه نشيع المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد طيب الله ثراه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد طيب الله ثراه محفوفاً بدعواتنا بالرحمة والمغفرة وحسن المآب، كما تقدم اتحاد مصارف الكويت بأحر التعازي لأسرة آل صباح ولدولة الكويت وشعبها لوفاة المغفور له باذن الله تعالى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله. سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة. انا لله وانا اليه راجعون.

