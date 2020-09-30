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اعرب مدير عام الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات يوسف سعيد دشتي عن حزنه لرحيل القائد العربي والاسلامي سمو امير البلاد وسمو امير الانسانية وسمو امير التنمية الشيخ صباح الاحمد رحمه الله، داعيا الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته.

وقال ان مواقف سمو الامير الراحل على كل الصعد الخليجية والعربية والدولية كانت مشرفة وناصعة وتدل على ما كان يتمتع به من مشاعر اخوية وحنكة سياسية وقدرة على معالجة الكثير من الازمات التي مر بها العالم العربي طوال فترة وجوده في الحكم، كما ان مواقفه المتميزة في كل شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان لها دور بارز ولعب دور كبير في المنطقة وتأمين استقرارها، مبينا ان تلك المواقف كانت تصب دائما في مصلحة دول المجلس وساهمت في استقرار هذه الدول وامنها وسلامتها.

واضاف دشتي ان مواقف سمو الامير رحمه الله واسكنه فسيح جناته مشهود لها في المحافل العربية والدولية كافة.

وأكد دشتي ان الدول العربية ودول العالم الاسلامي وسائر دول العالم وشعوبها لا يمكن أن تنسى فضل سمو الامير الراحل واياديه البيضاء ومشاريعه الانسانية المستمدة من قيم الاسلام والمبادئ الانسانية حيث كان له دور طليعي دائم ومبادرات كثيرة في المنطقة والعالم وعلى كل الصعد والمستويات دون اي استثناء، مضيفا ان ذلك الدور وتلك المبادرات ستظل محفورة في ذاكرة الدول والشعوب على مر السنين والعقود وستبقى علامة مضيئة في التاريخ سياسيا وانسانيا.

