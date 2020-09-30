مال وأعمال

رحل عن عالمنا أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي اجمع خبراء الاقتصاد على دورة الكبير في مساعدة الدول بانشائه الصندوق العربي للانماء لمساعدة الدول العربية والأفريقية وقراراته الحكيمة من اجل الحفاظ على الوحدة العربية

قالت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية خسرت الأمة العربية والاسلامية القائد الحكيم و قائد العمل الانساني في الشرق الأوسط الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الذي بذل جهداً كبيرا في مد يد العون للكثير من الدول المحتاجه والمنكوبة، سواء العربية والاسلامية اذ يعتبر من أكثر القادة التزاماً بتحمل المهام الجسيمة، فهو رجل المبادرات الأول، والأكثر حضوراً في المناسبات الوطنية والخليجية والعربية والعالمية، وهو أكثر الزعماء حضوراً في القمم الخليجية والعربية، اذ لا يفوت فرصة للالتقاء باخوانه القادة الخليجيين والعرب لبحث وحل القضايا العربية المختلفة رحم الله القائد والحكيم وتعازينا لشعب الكويت الشقيق.

ومن جانبه قال محمد خطاب الخبير بالأوراق المالية نقدم التعازي لشعب الكويت في القائد الحكيم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسة في العمل السياسي والانساني سواء على مستوى الوطن العربي والأفريقي أو على المستوى العالمي، وذلك لما يتمتع به من خبرات سياسية كبيرة وطويلة، لاسيما في ادارة الملفات والأزمات السياسية والانسانية. وأضاف أن هذا الدور لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لما يتمتع به من مكانة كبيرة من جميع الأطراف العربية والعالمية، الى جانب ما يحظى به الأمير من احترام وتقدير كبيرين، وهو ما ساعد في أن تكون الكويت طرفاً في حل الكثير من الأزمات على مستوى المنطقة،رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.

ومن جانبه قال صلاح الحويطي خبير تأسيس الشركات رحم الله فقيد الأمة العربية الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الذي كانت مبادراته الاقتصادية لها أهمية كبيرة لجميع الدول العربية

حيث انشأ صندوق الانماء الكويتي لمساعدة الدول العربية والوقوف خلفها في الأزمات ثم أعلن ، عن مبادرة لاطلاق صندوق برأسمال قدره 200 مليون دولار، للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، هو عبارة عن مبادرة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وتم اسناد مسؤولية ادارة هذا الصندوق الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لمساعدة جميع الدول العربية وقال الحويطى ان مبادرة أمير الكويت بتأسيس صندوق للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، تعكس ايمانه بضرورة الاعتناء بالشباب العربي رحم الله القائد الانسان.

ومن جانبه قال عامر ذكي الخبير الاقتصادي رحم الله سمو الأمير صباح الأحمد الذي دعم الاقتصاد العربي عندما قام بانشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والذي يعد انجازا اقتصاديا آخر من انجازات سموه رحمه الله في المجال الاقتصادي بل يعتبر من أول انجازاته على طريق استثمار الامكانات الكويتية على جميع الأصعدة الاقليمية والدولية.

وقال ذكي ان الصندوق الكويتي للتنمية من أقدم المؤسسات الاقراضية التي تعمل في مجال منح المساعدات وتأكيد التعاون العربي والدولي حيث أنشئ منذ عام 1961 ، وظل حتى يوليو 1974 يقتصر عملياته على البلدان العربية ثم اتسع نطاق نشاطاته الاقراضية ليشمل معظم الدول النامية التي أصبحت تستخدم مساعدات الصندوق وقروضه في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال محمد شاهين خبير بأسواق المال رحم الله الأمير صباح الأحمد أمير الكويت وصاحب العديد من المبادرات الانسانية سواء بالوطن العربي أو بأفريقيا لافتا أن مبادرات أمير الكويت بانشاء صندوق الانماء الكويتي لمساعدة الدول العربية والأفريقية كان له فضل كبير في حل الكثير من الأزمات العربية والأفريقية.

