مال وأعمال

قال ماهر معرفي رئيس مجلس ادارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي ال» أرفع أكف الضراعة الى المولى عز وجل ان يرحم سمو الامير، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم منزله، اللهم انقله الى جناتك جنات الخلود لا اله الا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد سمو الامير برحمتك يا أرحم الراحمين.

واضاف: «أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه استطاع بما قام به من اعمال وانجازات ان يحصل وبجدارة على سلسلة من الالقاب الاستثنائية فهو أمير التنمية وامير الانسانية بما تحمله الكلمات من معنى حيث شهدت الكويت في عهده نموا وازدهارا ورفاهية، كما قام سموه بدور ريادي في دعم جهود التنمية الدولية من خلال التمويل الذي تقدمه الكويت بشكل مباشر».

واشار معرفي الى ان صاحب السمو الامير رحمة الله عليه كان يتمتع بدبلوماسية وحكمة مكنته من قيادة المسيرة في دعم السلام والمبادرات الانسانية والتنموية في المنطقة، ولهذا فهو يعتبر«حكيم العرب» ولولا قيادة صاحب السمو الأمير وتوجيهاته السديدة لكل المؤسسات في الدولة على دعم الجهود السخية لخدمة العالم بأسره وعلى نشر الخير والسلام في كل بقاع الارض لما وصلنا الى كل تلك الانجازات.

