مال وأعمال

قال نائب رئيس شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي ال» د. علي اسماعيل دشتي ان في هذا اليوم لم تفقد الكويت اميرها بل فقد العالم بأسره رجلا عظيما، كما فقدت الأمتان العربية والاسلامية أحد قاداتها البارزين كرس جل حياته لخدمة وطنه وشعبه وأمتيه العربية والاسلامية، وسخر جهده لتعزيز التضامن العربي والاسلامي والسعي للحفاظ على وحدة الصف والكلمة ونبذ الخلاف والفرقة والتطرف، داعيا ان يرحم سمو الامير برحمته الواسعة اللهم ارحم اميرنا برحمتك الواسعة.

وأضاف دشتي «كان رحمه الله صرحا شامخا متحليا دائما بالحكمة والحنكة وسداد الرأي في معالجة الأزمات التي واجهتها الأمتان العربية والاسلامية والدفاع عنها.

وأكد دشتي أن العالم بأسره آلمه هذا المصاب الجلل، لتستذكر بكل الفخر والاعتزاز مواقف سمو امير البلاد في نبذ الكراهية وادارة المنطقة في اسوء الظروف ووقفته التاريخية الشجاعة التي لن تنسى أبدا ابان مساعدة الدول المنكوبة باحتضانها ورعايتها وتسخير كل امكانياته للمساهمة في راحة الشعوب. واضاف دشتي ان في عهده الزاهر شهدت الكويت نهضة ونمواً وازدهاراً جعلها تتبوأ ما تستحقه من مكانة مرموقة جعلتها في مصاف الدول المتقدمة، فقد قدم سموه خدمات جليلة للامة الاسلامية والعربية والمسلمين، اننا نستذكر جزءا من هذه المآثر الحميدة والسجايا الرفيعة للفقيد فاننا لا نملك الا أن نسأل الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصالحين.

