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حقَّ للكويت أن تبكيه.. وحقَّ للرياضيين أن يُفجعوا برحيله، فهو الأب الذي حرص دوماً على راحة أبنائه، والقائد الذي اهتم برعيته، والأمير الذي صادق شعبه وصدقه. دعم الرياضيين وحضر مناسباتهم، وقف الى جانبهم دوما، وأصدر توجيهاته بتذليل الصعوبات التي تواجههم، أحبهم كأبنائه البررة وأحبوه كوالدهم العطوف.

فقد أولى الأمير الراحل اهتماماً خاصاً بجيل الشباب وكان الداعم الأول له في كل المجالات، فعزز بتوجيهاته السامية كل سبل النجاح أمامهم، وشجع بكرمه الكبير المميزين منهم على مواصلة الانجازات.

استقبل الكثير من الرياضيين المميزين، وحرص على حضور البطولات التي تستضيفها البلاد، ودعم بشكل لا محدود أي حدث رياضي، وكافأ بكرم كبير الأبطال الذين رفعوا علم البلاد في المحافل الدولية.

وحمل سموه هم الرياضيين في الفترة التي تعرضت فيها الرياضة المحلية للايقاف، فقدم التعهدات للمنظمات الدولية وتابع التطورات حتى عادت الرياضة الى الساحة العالمية في العام 2017.

وتلا عودة رفع الايقاف استضافة الكويت لكأس الخليج الثالثة والعشرين التي تكفل سموه بتغطية كل المصاريف المالية اللازمة لاقامة البطولة في مكرمة أميرية تضاف الى مبادراته العديدة لدعم الشباب الرياضي. كما حرص سموه على الاطلاع على ظهور الدورة بالمستوى اللائق كونها تجمع الأشقاء من رياضيين واداريين في دول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى الأشقاء في العراق واليمن، هذا الى جانب تشريفه حفل الافتتاح والاعلان عن بدأ الدورة وسط حضور جماهيري كبير.

ولطالما أظهر الفقيد اهتماماً واسعاً بالشباب الرياضي من خلال استقباله للأبطال والمميزين من الرياضيين ودعمهم في كل انجاز، ولعل أبرز انجاز رياضي في السنوات الأخيرة الميدالية الذهبية التي أحرزها الرامي فهيد الديحاني في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والبرونزية التي ظفر بها زميله عبدالله الطرقي، وقدم صاحب السمو وقتها مكافأة للراميين الرشيدي بمناسبة حصول الديحاني على ذهبية في مسابقة الحفرة المزدوجة وفوز الطرقي بالبرونزية في منافسات رماية السكيت للرجال. وتمثلت مكافأة سموه في منح مبلغ مئة الف دينار وقسيمة سكنية للديحاني، و50 ألف دينار وقسيمة صناعية للطرقي.

وكان حرص سموه ودعمه يصل الى جميع أنواع الرياضات، فأوعز الى الديوان الأميري بالاشراف على بناء حلبة متخصصة بأحدث التصاميم لمحبي رياضة المحركات، وحضر بنفسه افتتاح «مدينة صباح الأحمد لرياضة المحركات» التي تعتبر منشأة مميزة بمرافقها المتعددة والمصممة وفق أحدث المعايير وقوانين السلامة المتعلقة في رياضة المحركات بمختلف منافساتها وفئاتها، وهي كما وصفها الديوان الأميري بأنها «هدية قيمة من سموه لأبنائه ممارسي رياضة المحركات وستدخل الفرحة والبهجة في نفوسهم وسيسهم في تحقيق المزيد من الانجازات التي دأب أبناؤنا في الفوز في المنافسات الاقليمية والدولية لهذه الرياضة». كما حضر سموه افتتاح ستاد جابر في أمسية رائعة التقى فيها قائد الوطن بأبنائه وأسرته

في أزهى وأبهى احتفالية رياضية وفنية في مناسبة مهمة انتظرها الرياضيون كثيرا ما كانت لتتحقق لولا توجيهاته وأوامره بانجاز الستاد الذي يحمل اسما

غاليا على قلوب جميع الكويتيين وهو المغفور له الشيخ جابر الأحمد.

