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نعى الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المغفور له باذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء.

واستذكر رئيس الاتحاد الآسيوي الرعاية الكبيرة التي حظيت بها كرة القدم الكويتية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد– رحمه الله- مشيداً بحرص سموه الكبير على دعم المنظومة الكروية في بلاده وتعزيز مكانة دولة الكويت المتقدمة على ساحة كرة القدم القارية. وأعرب الشيخ سلمان عن خالص العزاء والمواساة الى دولة الكويت حكومةً وشعباُ بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

