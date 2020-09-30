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تلقى المصريون خبرا صادما بالاعلان عن وفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل الى جوار ربه.

وأبدى حسن شحاتة المدير الفني الأسطوري للمنتخب المصري حزنه الشديد على وفاة أمير الكويت مؤكدا أن الخبر صادم. وأضاف في تصريحات لـ«النهار» أنه لا يجد الكلمات التي تصف مدى حزنه على هذا الخبر الصادم داعيا الله أن يتغمده برحمته.

وقال: «عندما تلقيت الخبر صدمت وحتى الآن ما زلت أفكر في الأمر لأن الشيخ صباح الأحمد عزيز على كل عربي وعلى قلبي بصفة خاصة لما عشته في فترة تواجدي في الكويت وحبي الشديد لها».

وواصل: «الجميع على علم بأنني أعتبر الكويت بلدي الثاني بعد مصر وقضيت فيها أفضل 6 سنوات بعمري ومازلت أحلم بتلك السنوات حتى الآن وما يحزن شعبها يحزنني بالطبع». وختم: «أقدم كل التعازي لأخوتي في الكويت وبالوطن العربي لأن الصدمة والخسارة للجميع بالنظر لقيمة الأمير الراحل ودوره في المنطقة العربية وعطائه غير المحدود الذي سيذكره التاريخ بكل فخر». من جانبه، قال الدكتور كرم البنا المدير الفني لقطاع الناشئين لنادي ثينكو كوبا برشلونة باسبانيا ان وفاة صاحب السمو خسارة لكل العرب بل والعالم أجمع.

وتابع لـ«النهار»: «الخبر صادم ومحزن وتأثرت به كثيرا فأنا أكن احتراما كبيرا للفقيد الذي طالما مد يد العون للجميع وظهر في كل الأزمات التي أحاطت بالأشقاء العرب».

وواصل: «المصريون يحبون الكويت وأميرها وأعتقد أن الحزن سيخيم على كل بيت في مصر هذه الليلة».

وقدم البنا تعازيه للشعب الكويتي في وفاة المغفور له باذن الله، داعيا الله أن يتغمده برحمته وأن يجزيه خيرا عن كل ما صنعه للكويتيين والعرب.

وبدوره، قال أحمد دويدار لاعب كاظمة السابق والانتاج الحربي الحالي ان الأمير الراحل عزيز على كل عربي يحب وطنه.

وتابع لـ«النهار» أعزي الشعب الكويتي الشقيق بوفاة أمير الانسانية الذي ستظل مواقفه خالدة في تاريخ الكويت بل والعرب أيضا.

وأكمل: «لقد صدمت بشدة عند سماع الخبر ولم أصدق في البداية حتى تأكدت بنفسي بعدها من الاعلان الرسمي».

وزاد: «الشعب المصري ونظيره الكويتي أشقاء والحزن واحد كما أن الفرح واحد ولهذا فالمصيبة التي حلت اليوم تحزن الجميع دون تفرقة».

وشدد على أن المصريين والعرب لا ينسون مواقف الأمير في السنوات الماضية مع تعدد الأزمات التي ضربت البلاد العربية.

وختم: «لا يمكن نسيان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد فاسمه سيظل خالدا في التاريخ وفي قلوبنا للأبد».

