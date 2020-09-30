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عبرت الأسرة الرياضية عن بالغ الحزن والأسى والألم لرحيل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، راعي الرياضة والرياضيين، قائد الانسانية ورمز العطاء، الذي انتقل الى جوار ربه يوم أمس، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى.

وقالت الأسرة الرياضية إن الكويت كلها بكت قائدها وحكيمها، مضيفة ان الأمتين العربية والاسلامية وجميع دول العالم حزينون على رحيل سموه لما كان له من مكانة عظيمة عند الجميع، ومؤكدين أن سمو الأمير الراحل كان رجل المحبة والسلام ورجل العطاء ورمز الانسانية.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد الجمباز عن حزنهم الشديد لرحيل رمز الانسانية وقائد الوطن وراعي الرياضية والرياضيين سمو الأمير الذي شهدت الكويت في عهده نهضة شاملة على جميع المستويات، ومنها الرياضي، مضيفين ان فقيد الوطن الغالي كان داعماً أساسيا للرياضيين، وان الانجازات التي حققها ابطال الكويت في جميع المحافل كانت بفضل دعم سموه (رحمه الله) المادي والمعنوي لأبنائه الرياضيين. واستذكر رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد حرص سموه (رحمه الله) على مساندة أبنائه لاعبي ولاعبات منتخب الجمباز عندما حققوا نتائج مشرفة في البطولة العربية التي جرت في تونس خلال نوفمبر من العام الماضي، مشيرين الى ان سموه حرص على تهنئة أبطال وبطلات المنتخب، اذ ارسل لهم برقيات تهنئة واشادة بهذا الانجاز الرياضي وهذا الأمر كان له أثر كبير، اذ رفع معنويات اللاعبين وبث في نفوسهم الحماس والرغبة في مواصلة تحقيق الانجازات. وتابع رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد ان مواقف سموه (رحمه الله) كانت مشرفة ويفتخر بها كل الكويتيين، مشيرين الى دور سموه في نشر المحبة والتسامح بين الدول والشعوب، ومؤكدين ان منح سموه لقب قائد العمل الانساني والكويت مركز العمل الانساني لم يكن مجاملة وانما جاء تقديراً بالفعل لدور سموه الانساني في مساندة الدول والشعوب الفقيرة. ورفع رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد أكف الدعاء الى المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى.

بدوره، قال رئيس نادي برقان هملان الهملان ان الحزن عم القلوب والفجيعة أصابت النفوس بالشلل «لفقدنا الوالد الحنون، والأمير الحنون، والقائد المحنك، والسياسي البارز».

وأضاف الهملان أن بصمات الأمير الراحل على الرياضة كانت واضحة جداً، ولا أدل على ذلك من تدخله شخصياً في قضية الايقاف الرياضي وحرصه على مشاركة أبنائه في المحافل الدولية، وتوجيهاته السامية بالاهتمام بالشباب في مناسبة.

واستذكر الهملان المواقف المشرفة لسموه في كل القضايا العربية وحرصه الدائم على لمّ الشمل العربي ومساعدة البلدان العربية عند أي كرب يصيبها بالاضافة الى الفكر الاقتصادي والتنموي الذي كان يحمله وتوجيهاته الدائمة بدعم الشعوب والمستضعفين في البلدان العربية وغيرها من دول العالم الثالث. من ناحيته، عبر رئيس اتحاد الاسكواش السابق حسين مقصيد عن حزنه العميق لرحيل صاحب السمو، وقال: «برحيل سموه فقدت الكويت والأمة العربية رمزاً وقائداً عظيماً يشهد له الجميع»، مضيفا ان سموه كان رجل الانسانية ورجل المحبة».

وتابع ان سموه كان مخلصا لوطنه ومحبا لشعبه وحريصا على أبنائه وبناته الكويتيين، منوهاً بدور سموه في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما أشار الى دور سموه في حل الخلاف في دول مجلس التعاون للحفاظ على اللحمة الخليجية.

وذكر: «الشيخ صباح الأحمد كان رجلا عظيما ودبلوماسيا حكيما.. في عهده حققت الكويت الكثير من الانجازات، وفي هذه اللحظة الحزينة نفتقد الكلمات والعبارات التي يجب ان تقال بحق سموه.. ولا نقول الا عظم الله أجرك يا كويت».

من جهته، قال اللاعب الدولي السابق حمد بوحمد أن رحيل الشيخ صباح ليس فقط خسارة للكويت أو للخليج والأمة والعربية بل هو خسارة للعالم أجمع «لأنه أحد أبرز السياسيين المحنكين في العالم، الكل كان يشيد بدبلوماسيته الكبيرة».

وأعرب بوحمد عن بالغ حزنه وفجيعته، موضحاً: «رحيل والد الجميع مؤلم لنا جميعاً، لكنها سنة الحياة والشعب الكويتي كله يقف خلف آل الصباح الكرام، ونحن الآن جميعاً نقف الى جانب ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولا نعزي الأسرة الكريمة بل نعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل». وتابع لاعب القادسية والأزرق السابق: «كان يعامل الجميع وكأنهم أبناؤه أو أصدقاؤه، وأنا شخصياً كنت أشعر أنه صديق للجميع، يكفي تعامله العطوف مع الأطفال ومع ذوي الاحتياجات الخاصة، دون الاشارة الى مواقفه الانسانية التي وصلت الى معظم بلدان العالم».

وعزى رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي القيادة السياسية برحيل المغفور له باذن الله سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مستذكراً دوره البارز في ما حققته الرياضة الكويتية من انجازات كبيرة في المحافل الرياضية. وقال العنزي ان سموه رحمه الله كان بمثابة والد جميع الرياضيين وتفانى في خدمة الشباب باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية، مبيناً ان خبر الوفاة احزن الشعب الكويتي والامتين العربية والاسلامية، وقال: «لا نجد الكلمات المناسبة للتعبير عن بالغ حزننا لرحيل والدنا جميعا لكننا لا نملك الا أن نسلم بأمر الله ونبتهل الى الباري عز وجل أن يرحم اميرنا ويجعل مثواه الجنة باذن الله». وعبر رئيس اتحاد الكرة الطائرة حسين عاشور عن حزنه البالغ واسفه العميق لوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي وافته المنية أمس بعد مسيرة حافلة بالانجازات والعطاء. وتقدم عاشور الى اسرة ال الصباح الكرام والى الشعب الكويتي الكريم والى الامتين العربية والاسلامية بأحر التعازي بوفاة فقيد الجميع، داعيا المولى عز وجل ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه ابدى أمين سر اتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز حزنه الشديد بوفاة سمو الامير رحمه الله ووصف رحيل سموه بالخسارة الجسيمة ليس للكويت وحسب انما للعالم بأسره باعتباره قائد الانسانية الذي ساهم بفاعلية في تعزيز مسيرة ودور الكويت على المستوى الدولي. وقال الخباز ان لسمو الامير الراحل رحمه الله مواقفه المشهودة في دعم الشباب باعتبارهم الركيزة الاساسية فى المجتمع مشيرا الى ان سموه كان يعتبر الاب والوالد. واضاف ان وفاة سمو الامير رحمه الله تعتبر خسارة كبيرة للجميع وخسارة للحركة الرياضية الكويتية باعتباره احد مؤسسيها وأحد بناة نهضتها اذ ساهم سموه رحمه الله وبشكل كبير في تحقيق انجازات الرياضة. بدوره قال أمين سر اتحاد الكرة الطائرة فوزي المعتوق أن رحيل سمو الامير رحمه الله خسارة كبيرة للحركة الرياضية المحلية والعربية والآسيوية نظرا لدور سموه في دعم الرياضة والرياضيين على جميع المستويات.

وقدم المعتوق أحر التعازي لأسرة آل الصباح الكرام وللشعب الكويتي الكريم لهذا المصاب الجلل الذي أحزن جميع الكويتيين والمقيمين على هذه الارض الطيبة. واضاف ان الكويت فقدت رمزها الاول الذي تحققت في عهده انجازات كبيرة ستكون شعاع نور لن ينطفئ في التاريخ الكويتي الى الابد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته وأن يسكنه جنات النعيم.

