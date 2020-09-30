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نعى نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية د. صقر الملا، قائد الانسانية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي «رحل عنا بعد مسيرة حافلة من الانجازات نجح خلالها في قيادة سفينة الكويت بأمان وحافظ على علاقاتها بالجميع». وقال الملا: «انجازات وبصمات صاحب السمو في المجال الرياضي ودعم الشباب الكويتي لا تعد ولا تحصى منذ ان تولي مقاليد الحكم في البلاد وكان داعما ومساند لابنائه الرياضيين الذين نجحوا في تحقيق مناصب دولية في جميع المحافل ورفع علم الكويت في كثير من المناسبات». واضاف الملا قائلاً: «دعم صاحب السمو ابناءه الرياضيين بتوفير جميع مقومات النجاح الرياضي باقرار القوانين التي تنظم العمل الرياضي للاندية والاتحادات الرياضية بجانب توفير البنية التحتية للمنشآت الرياضية التي نفتخر بتواجدها في عهد سموه». واختتم تصريحاته: «رحل صاحب التاريخ العطر في نهضة الكويت في جميع المجالات.. رحل القائد.. رحل الوالد.. رحل من كان للانسانية أميراً، وللكويت حافظاً، ولشعبها أميناً. رحل الكبير.. رحل الأمير. انا لله وانا اليه راجعون رحم الله امير الانسانية والهم الجميع الصبر والسلوان».