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نعى رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء مجلس الادارة ورؤساء اللجان العاملة وجميع العاملين بالاتحاد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد. وأكد رئيس الاتحاد واعضاء مجلس الادارة بأنه كان لسمو أمير البلاد الدور الأبرز في قضايا الأمة العربية والدول الشقيقة والصديقة نظرا لارائه السديدة ورؤيته الثاقبة وتعامله بحكمه في حل القضايا ومد يد العون لهم لنصرة قضاياهم. وتابع رئيس الاتحاد بأن سموه كان الزعيم والقائد الرمز صاحب الأيادي البيضاء الذي عمل من أجل بلاده وشعبه دون كلل أو ملل. وتقدم رئيس مجلس ادارة الاتحاد وأعضاء مجلس الادارة ورؤساء اللجان العاملة وجميع العاملين بأحر التعازي القلبية الى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وعموم الشعب الكويتي بصفة عامة، والى آل الصباح الكرام بصفة خاصة، والى الأمتين العربية والإسلامية والدول الصديقة بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد مبتهلين الى المولى عز وجل بأن يتغمد سموه بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء وأن ينزله منازل الصديقين والأبرار، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل.