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يصعب على الصحافي كتابة رثاء في من يحبهم، كما يصعب على الطبيب مداواة شخص عزيز عليه، لذلك من الصعب التعبير عن رحيل المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد.

لقد كان للشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- لمسات أبوية تجاه الحركة الشبابية والرياضية بالذات،وما كان للرياضة أن تنهض بهذه السرعة في ستينيات القرن الماضي لولا اشرافه على البدايات التي شهدت انطلاقة الرياضة الكويتية، وتواصل دعم الراحل لقطاع الرياضة وهو في قمة الحكم حيث اظهر حرصه الشديد على توفير جميع سبل النجاح والأجواء المناسبة التي يستطيع الرياضيون من خلالها المنافسة بكل حماس.

وقدم المغفور له المساندة والمؤازرة المستمرة للرياضيين وتقديم جميع الحوافز التشجيعية والتقديرية لرفع راية الوطن في المحافل الدولية.

وتمتع رحمه الله بقدرات هائلة في التعامل مع مختلف المجالات وكانت نظرته الصائبة رمزا لشخصيته ما زرع الثقة والطمأنينة في افئدة الشعب ومنهم الرياضيون الذين كانت اسعد لحظات مسيرتهم عندما يلتقون مع سمو الامير الراحل، لانهم ادركوا انهم امام شخصية استثنائية يصعب تكرارها.

ولا شك ان الحزن العميق الذي داهم الوسط الرياضي بخبر رحيله له ما يبرره، فالجميع فقد اميرا رحيمًا وقائدا محنكًا دلت الحوادث على حسن قيادته وحكمته في التعامل مع الظروف.

ان الوسط الرياضي لن يتذكر فقط أيادي الراحل البيضاء على الحركة الرياضية والدعم المادي والمعنوي المتواصل بل تلك النصائح والارشادات والتوجيهات الثمينة والحرص الدائم على تذليل مشاكل الحركة الرياضية.

يحق لكل من ينتمي لهذه الارض ذرف الدموع على من وضع الكويت في المقدمة وبذل جهده في سبيل ارساء أسس النجاح في المجالات الانسانية والدبلوماسية والسياسية والاجتماعية وحتى الرياضية.

قد يفتقد الرياضيون الشعور بالدفء عند مقابلة الامير الراحل لان من يقترب منه يشعر أنه دخل جامعة عريقة فيها جميع التخصصات لكن ذكراه العطرة ستبقى في النفوس دائما وستظل سيرته العطرة فخرًا لكل من عاش على هذه الارض، ومع هذا الفقدان الكبير سيبقى الامل ممتدا في الشيخ نواف الاحمد.

