الأمير: سأحافظ على رفعة الكويت وحماية أمنها وكرامة الشعب ورفاهيته

الأولى

أدى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد امس اليمين الدستورية امام مجلس الامة في جلسة خاصة.

وألقى سمو الامير كلمة اكد فيها ان «وطننا العزيز يواجه اليوم ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة، مشددا سموه على انه لا سبيل لتجاوزها والنجاة من عواقبها الا بوحدة الصف وتضافر جهودنا جميعا مخلصين العمل الجاد لخير ورفعة الكويت وأهلها الاوفياء».

واكد سمو الامير على اعتزاز سموه بالدستور والنهج الديموقراطي وعبر عن فخره بكويتنا دولة القانون والمؤسسات، كما شدد سموه على الحرص على تجسيد روح الاسرة الواحدة التي عرف بها مجتمعنا والتزامنا بثوابتنا المبدئية الراسخة.

وعاهد سمو الامير الله والشعب على بذل غاية الجهد حفاظا على رفعة الكويت وعزتها وحماية امنها واستقرارها وضمان كرامة ورفاه شعبها.

واستذكر سموه في كلمته مآثر سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الذي وصفه بانه رمز شامخ من رموزنا الخالدين، قدم الكثير لوطنه وشعبه وامته وترك ارثا غنيا زاخرا بالانجازات والاعمال المشهودة محليا وعربيا واسلاميا ودوليا، كما استذكر سموه توجيهات سمو الامير السديدة ونصائحه الابوية التي تعكس عشقه لكويتنا الغالية واهل الكويت الكرام والتي ستظل نبراسا هاديا لنا ونهجا ثابتا. من جهته، وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بأنه سيف مجرب وقائد مؤيد وحكيم مسدد جمع خليطاً بين الحزم والتواضيع وبين الحسم والقلب الكبير.

وقال ان سموه خريج مدرسة الحكماء الكبار الذين قادوا البلاد سنين طويلة بالحكمة والرؤية الثاقبة.

وأضاف الغانم في كلمته بعد أداء سمو الأمير اليمين الدستورية ان هذا القسم تدشين للعهد الميمون لسمو الأمير نراه زاهراً بإذن الله تستكملون فيه مسيرة من سبقكم من العدل والحكمة وسداد الرأي، عهد ينعم فيه الكويتيون بالعدل والحرية والرخاء والازدهار في عهد يطبق فيه القانون على الكبير والصغير، عهد لا ينعم فيه فاسد بفساده ولا مغامر بمغامراته ولا متكسب على حساب الوطن بمكاسبه.

وشدّد الغانم في كلمته على أن نبرة الثقة في وصف العهد الجديد نابعة من معرفة الكويتيين لسمو الأمير وهي معرفة عمرها عقود من التضحية والبذل والعطاء كان سمو الأمير خلالها متميزا متألقاً متسامياً محلقاً ونموذجاً رفيعاً في كل مرحلة من مراحل حياة سمو الأمير.

واستذكر الغانم مآثر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد واصفاً الفقيد بأنه ربان ماهر لسفينة الكويت والقائد الذي حفظ للكويت توازنها واتزانها وعزز مكانتها ووزنها. كما وصف سمو الأمير الراحل بأنه قائد مسيرتنا وحارس دستورنا والذي كانت صورته تنشر الطمأنينة وكلماته تشعر بالأمن والسكينة وأفعاله ترسخ حماية الكويت وحفظ مصالحها.

وأشار الغانم الى ان نبأ وفاة سمو الأمير الراحل كان مزلزلاً وخطباً مجلجلاً أصاب الكويت في قلبها. وأضاف ان سمو الأمير الراحل رسم بسياسته الحكيمة ورؤاه المتزنة وقراراته الاستراتيجية المستشرفة طريق نجاة وعبور آمن وسط النيران المستعرة من حولنا.